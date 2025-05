Storie di Jazz – Narrazione e Canto: Le Musiche del Nostro Tempo per Brass Extra Series 24 – 25

Le Musiche del Nostro Tempo per Brass Extra Series 24 – 25 continua con grande successo con una prima inedita al Real Teatro Santa Cecilia che apre le porte a un’esperienza particolare e coinvolgente con “Storie di Jazz – Narrazione e Canto”, un concerto narrato che fonde musica e racconto, emozione e memoria, interpretazione e storia.

Appuntamento sabato 17 maggio alle ore 19:00, in cui andrà in scena un evento dal forte impatto evocativo, ideato da Fabio Lannino, contrabbassista e compositore, autore di questo affascinante viaggio nel cuore del jazz. Un format originale con l’intento di raccontare il jazz attraverso le sue melodie immortali e i contesti che le hanno generate. Un concerto narrato che attraversa le epoche d’oro della musica afroamericana e del Latin Jazz, per riscoprire l’anima profonda di un genere che ha saputo parlare a ogni generazione. Un progetto che parla al passato con la voce del presente, per custodire la memoria del jazz e rinnovarne l’incanto.

Sul palco, un cast d’eccezione:

Stefania Blandeburgo – Voce Narrante

Attrice tra le più apprezzate del panorama italiano, guida il pubblico con carisma, ironia e profondità, intrecciando parole e suggestioni tra musica e storia.

Voce raffinata e intensa, interpreta i classici del jazz con passione e stile.

Talento e sensibilità in grado di trasformare ogni brano in un racconto emozionale.

Un ritmo narrativo che accompagna e amplifica l’atmosfera.

Ideatore e motore dell’intero progetto, firma la direzione musicale con la sua inconfondibile impronta.

In scaletta, capolavori senza tempo come Summertime, As Time Goes By, Misty, The Girl from Ipanema e molti altri. Ogni brano sarà introdotto da racconti, aneddoti e contesti storici che renderanno la serata un vero e proprio spettacolo multidimensionale, in grado di emozionare e far riflettere. Un invito a “ascoltare con il cuore e con la mente”, come suggerisce lo stesso Lannino, per lasciarsi trasportare in un itinerario sonoro denso di significati e bellezza.

INFO:

Infoline Fondazione The Brass Group: brasspalermo@gmail.com www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup. Contatti: +39 334 7391972