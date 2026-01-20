Storia di un amore: agli Amici della Musica va in scena lo spettacolo di parole, danza e musica liberamente tratto dal romanzo del filosofo André Gorz

Protagonisti in scena l’attore Andrea Tidona, la danzatrice Yuriko Nishihara, l’armonicista Giuseppe Milici e il pianista Mauro Schiavone. La regia è firmata da Giovanni Mazzara, traduzione e adattamento sono di Maruzza Loria

Lunedì 26 gennaio, ore 20.45, Politeama Garibaldi, Palermo

Biglietti su www.amicidellamusicapalermo.net e TicketOne

Una nuova produzione degli Amici della Musica, realizzata in collaborazione con il Festival “Musiche e Parole per l’Estate a Partanna” e il Museo Sociale Danisinni di Palermo, che mette in dialogo prosa, musica e danza: Storia di un amore. Lettera a D.,spettacolo liberamente tratto dall’omonimo romanzo del filosofo André Gorz, andrà in scena lunedì 26 gennaio alle 20.45 al Politeama Garibaldi nella traduzione e adattamento di Maruzza Loria e la regia di Giovanni Mazzara, i costumi di Valentina Console e le luci di Felicetta Giordano.

Ultima pubblicazione del filosofo fondatore dell’ecologia politica, Storia di un amore. Lettera a D., ripercorre la lunga relazione durata oltre 50 anni fra André Gorz e la moglie Dorine, dal primo incontro nell’immediato dopoguerra fino alla malattia di lei e alla decisione dello scrittore di morire insieme all’amata, nella consapevolezza di non riuscire a sopravviverle: «Stai per compiere 82 anni, sei rimpicciolita di 6 centimetri, pesi solo 45 chili e sei sempre bella, graziosa e desiderabile. Sono 58 anni che viviamo assieme e ti amo più che mai».

La storia di un amore che travalica ogni confine razionale, conosciuta in Italia grazie ai caratteri della casa editrice palermitana Sellerio: «Si tratta – racconta Maruzza Loria – di una struggente lettera d’amore e di riscatto che il suo autore, André Gorz scrive alla sua compagna di vita Dorine, l’inglesina conosciuta nell’immediato dopoguerra a Losanna, dove lui, ebreo, si era rifugiato negli anni del conflitto mondiale. È il racconto emozionato di cinquantasei anni di vita in comune, dagli inizi stentati e difficili, fino ai riconoscimenti del pensiero e degli scritti del filosofo ormai noto e ammirato a livello internazionale. È il riconoscimento e la riconoscenza per Dorine, questa giovane dall’aspetto fragile ed etereo, ma dal carattere d’acciaio, che a passo di danza ha condotto Gorz attraverso anni di stenti e di successi, di povertà e di entusiasmi, di silenzi e di amicizie, fino alla vecchiaia».

Ad interpretare Gorz sarà l’attore siciliano Andrea Tidona – noto al grande pubblico per le sue interpretazioni per il grande e il piccolo schermo –, mentre a dare corpo a Dorine sarà l’étoile del Teatro Massimo Yuriko Nishihara, ideatrice anche della coreografia. Le vicende si svolgeranno avvolte dalle musiche swing e dalle canzoni francesi del dopoguerra dalle pagine di Gershwin, Kurt Weill, Piazzolla e Nyman, alle quali si alterneranno le musiche originali composte ed eseguite in scena dall’armonicista Giuseppe Milici e dal pianista Mauro Schiavone.

i biglietti, da 8 a 20 euro, sono acquistabili al Box Office di via Mariano Stabile 233 (tel. 091335566, dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30), sul sito www.amicidellamusicapalermo.net e nel circuito online e dei punti vendita TicketOne.

Storia di un amore

liberamente tratto da Lettera a D. di André Gorz – Sellerio Editore Palermo

Maruzza Loria traduzione e adattamento

Giovanni Mazzara e Andrea Tidona drammaturgia

Giovanni Mazzara regia

Yuriko Nishihara coreografia

Valentina Console costumi

Felicetta Giordano luci

Giovanna Proto regista collaboratore

Giuseppe Milici e Mauro Schiavone musiche originali

Musiche Swing e canzoni francesi del dopoguerra

con

Andrea Tidona André Gorz

Yuriko Nishihara Dorine

Giuseppe Milici armonica

Mauro Schiavone pianoforte

Produzione Associazione Siciliana Amici della Musica, Festival “Musiche e Parole per l’Estate a Partanna”, Museo Sociale Danisinni Palermo

