Sting a Bassano del Grappa il 31 luglio 2026 con il suo Sting 3.0 World Tour

Con Il Trio: Sting – Voce, Basso; Dominic Miller – Chitarra; Chris Maas – Batteria.

Un evento straordinario che consacra Bassano del Grappa tra le capitali internazionali della musica: Sting sceglie di nuovo la città come tappa del suo attesissimo “Sting 3.0 World Tour”, in programma il 31 luglio 2026 al Parco Ragazzi del ’99. Il leggendario artista britannico, vincitore di 17 Grammy Award, si esibirà in trio insieme al chitarrista di lunga data Dominic Miller e al batterista Chris Maas, nell’ambito del festival Bassano Music Park, organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

I fan avranno l’opportunità di vedere Sting esibirsi con i successi intramontabili e le perle della sua discografia. Il tour mondiale “STING 3.0” ha registrato diversi sold out in tempi rapidissimi ed è partito con recensioni entusiastiche:

“È stato il tipo di serata – con artisti di fama mondiale e performance in uno spazio intimo – di cui si parla per anni.” (Oakland Press)

“In questo tour Sting fonde carisma, intelletto e raffinatezza sonora.” (USA Today)

“La voce di Sting è più potente che mai, è ancora uno dei più grandi bassisti di tutti i tempi ed è un artista completo.” (Consequence)

“…un livello di maestria e presenza scenica ammirevole e ipnotizzante.” (The Atlanta Journal-Constitution)

Noto per il suo lavoro pionieristico come artista solista e come frontman e compositore del gruppo seminale The Police, Sting, gestito da Martin Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, ha costantemente ampliato i confini dell’innovazione musicale nel corso della sua illustre carriera. Il tour “STING 3.0” rappresenta una nuova era dinamica, presentando selezioni del suo vasto catalogo attraverso la lente di un affiatato trio e ispirando il suo nuovo brano, “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, mixato dal 4 volte vincitore del Grammy Award Robert Orton, pubblicato da Cherrytree Music Company/Interscope Records. Inoltre, un nuovo album dal vivo, “STING 3.0 LIVE”, è ora disponibile in digitale, CD e vinile 180 g. Registrato anche durante l’acclamato tour mondiale “STING 3.0”, “STING 3.0 LIVE” è una raccolta dei suoi più grandi successi, tra cui “Be Still My Beating Heart”, mai pubblicata prima in versione live. L’album digitale di 10 brani include anche una registrazione dal vivo di “Fragile”, il singolo di Sting del 1987, recentemente reinterpretato da un coro di bambini in un episodio della miniserie Netflix “Adolescence”.

Nella sua illustre carriera, il Rock and Roll Hall of Famer ha ricevuto 17 GRAMMY Awards® e ha venduto 100 milioni di album in tutto il mondo grazie al suo lavoro come uno degli artisti solisti più caratteristici al mondo e come ex frontman dei Police. Compositore, cantautore, attore, autore e attivista, Sting ha ricevuto anche un Golden Globe, quattro nomination agli Oscar, una nomination ai Tony, il Century Award della rivista Billboard e il Kennedy Center Honors.

Il sostegno di Sting a organizzazioni per i diritti umani come il Rainforest Fund, Amnesty International e Live Aid rispecchia la sua arte nella sua portata universale. Insieme alla moglie Trudie Styler, Sting ha fondato il Rainforest Fund nel 1989 per proteggere le foreste pluviali del mondo e le popolazioni indigene che vi abitano.

Scopri il programma del festival su www.bassanomusicpark.it, con i super artisti già annunciati Rod Stewart (2 luglio) e Sting (31 luglio).

RADIO MONTE CARLO è la radio ufficiale delle date italiane del tour di Sting.

Biglietti: da € 86,00 + diritto di prevendita

Prevendita riservata al Fan Club dalle ore 10:00 di mercoledì 5 novembre.

Prevendita My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 6 novembre.

Apertura vendite generali dalle ore 10:00 di venerdì 7 novembre sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Informazioni: