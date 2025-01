Statuto Football Tour, da marzo ripartono i concerti tra ska e calcio 

“Statuto Football Club” è una raccolta di otto tra canzoni e sigle radio-tv a tema calcistico, riarrangiate con il tipico stile ska-soul-pop che da sempre è il marchio di fabbrica della band. Attraverso leggendarie melodie condivise da più d’una generazione di tifosi, questo progetto ripercorre la storia del calcio italiano e non solo. Tra le tracce la sigla di “Tutto il calcio minuto per minuto” e quella di “Novantesimo Minuto”, fino alla “Domenica Sprint” passando per la “Domenica Sportiva”. Nel disco anche l’iconica “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori e “Una vita da mediano” di Ligabue. La divertente “La partita di pallone” di Rita Pavone e la hit internazionale “Un’estate italiana” del duo Nannini-Bennato. Lo “Statuto Football Tour” nei club promette di far cantare e ballare tutti tra i ritmi ska e la melodia del soul. Grandi classici e motivi storici del calcio che hanno canticchiato un po’ tutti, che amino il calcio oppure no.

Oltre ai brani del disco, la band proporrà alcuni dei brani più famosi del loro repertorio come “Abbiamo vinto il Festival di Sanremo”, “Qui non c’è il mare”, “Piera”, “Ragazzo ultrà” e molti altri.

Sul palco Oscar “oSKAr” Giammarinaro (voce), Giulio “Arfy” Arfinengo (batteria), FrancescoTringali (chitarra), Alessandro “Bruce” Loi (basso), LorenzoBonaudo (tromba) e Gigi Rivetti (tastiere).

MILANO, giovedì 6 marzo, Legend Club

FERRARA, venerdì 21 marzo, Circolo Blackstar

MODUGNO (BA), sabato 22 marzo, Demodè Club

POZZUOLI (NA), domenica 23 marzo, Duel Club

TORINO, giovedì 27 marzo, Teatro Q77

GENOVA, giovedì 28 marzo, Giardini Luzzati

PESCARA, giovedì 3 aprile, Scumm

ROMA, venerdì 4 aprile, Defrag

FIRENZE, sabato 5 aprile, Glue

LONDRA (UK), domenica 4 maggio, 229

