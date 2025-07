“Stalking sconfiggerlo si deve”: il film di Antonio Cirillo per il contrasto allo Stalking

di Meri Lolini

Oggi incontriamo il Produttore Cinematografico Antonio Cirillo e parleremo del Film “Stalking sconfiggerlo si deve”. Ove lo vede anche nelle vesti di Ideatore con la partecipazione del Direttore della Fotografia Fernando Vecchini, Colonna Sonora Carmen Beducci, Arrangiamenti Dario Madonna, Musiche Francesco Paolo Ferrante. Chiediamo di parlarci del messaggio che invia la visione di questo film ed anche dello staff che lo ha diretto e recitato.

Stalking sconfiggerlo si deve

Bene, il messaggio che si vuole inviare è quello della Prevenzione al male oscuro chiamato Stalking. Il film altamente sociale porta a conoscenza che bisogna essere sempre vigili e pronti a catturare qualsiasi tipo di cambiamento da parte del Partner, dalla gelosia possessiva, agli appostamenti, sino a sfociare nella violenza, è doveroso riflettere su queste domande: “Dove vai? Con chi esci? Avvisami quando arrivi, fammi il video di dove sei, ricordati che tu sei mia”. Bene da quel momento bisogna prendere seri provvedimenti perché sono segnali importanti, che possono nuocere alla coppia. Bisogna avere il coraggio di percepire che il vero amore si sta trasformando in Amore Malato, così prima che sia troppo tardi, bisogna agire in anticipo non aspettando la Violenza sia fisica che Verbale.

La Prima Nazionale del film registrando il tutto esaurito, si è tenuta il 07 Ottobre 2023 presso il CIRCOLO UNIONE DI BARLETTA. Le riprese del Film sono state girate maggiormente nella Città Barletta per poi proseguire a Corato e Bisceglie. Sarebbe interessante parlare di quali sono gli strumenti che si possono usare per difendersi da queste manifestazioni terribili che arrivano a conseguenze irrimediabili?

Si,la Prima Nazionale del Film STALKING SCONFIGGERLO SI DEVE Prodotto da Antonio Cirillo, sono stati illustrati in una Conferenza Stampa presso il CIRCOLO UNIONE DI BARLETTA con la giornalista Floriana Tolve. La proiezione del lavoro, di alto profilo sociale e civile, vede il debutto nella mia città natale che mi rende orgoglioso. Sono onorato di aver realizzato un progetto, che ha coinvolto emotivamente tutta l’organizzazione tecnica e artistica per sensibilizzare e dare un forte segnale alle Donne Vittime di Violenza, che vivono situazioni raccapriccianti. La realizzazione della Pellicola Cinematografica sulla grave forma di violazione dei Diritti Umani che colpisce sia a livello fisico che psicologico il mondo femminile ha impressionato positivamente associazioni e accademie internazionali, che hanno tributato ambiti riconoscimenti ad ANTONIO CIRILLO. Antonio Cirillo con il suo staff ha fortemente voluto approcciarsi ad una problematica attuale, a difesa di chi si trova a dover preservare libertà, la dignità e la serenità. Un risveglio delle coscienze che chiama in causa i tasselli di un composto mosaico. Antonio Cirillo barlettano di nascita più volte con il linguaggio teatrale e cinematografico ha scelto di trattare con grande solidarietà drammi e problemi della società contemporanea. Con entusiasmo il direttivo del CIRCOLO UNIONE DI BARLETTA ha accolto la proposta di proiezione del Film “ STALKING SCONFIGGERLO SI DEVE “ formulata dal Produttore barlettano. Questo film è stato presente anche alla BIENNALE DI VENEZIA per promuovere il suo lavoro.

Stalking sconfiggerlo si deve

Ora sarebbe interessante conoscere la trama di questo film.La trama del Film non si racconta, ma vi invito prossimamente a visionare il film, per non farvi perdere il gusto del capolavoro cinematografico del Produttore Antonio Cirillo. Vi abbraccio con il solito Motto: NO ALLA VIOLENZA, SI ALLA VITA.

Concludiamo dicendo che lo stalking è una forma di violenza psicologica che consiste in una serie di comportamenti intrusivi e persecutori messi in atto da una persona nei confronti di un’altra, con lo scopo di controllarla, intimidirla o spaventarla. La violenza sulle donne, invece, è un insieme di comportamenti offensivi, minacciosi, violenti o coercitivi messi in atto da un uomo nei confronti di una donna (o viceversa), con lo scopo di esercitare su di lei un potere e un controllo. E’ necessario riconoscere sempre entrambe queste violenze e concludiamo con questa riflessione di Antonio Cirillo e lo salutiamo per averci dedicato il suo tempo.