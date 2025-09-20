Sono Marco Loi e vi parlo dalla Sumund Flotilla

di Cristina Pipoli
Caro diario di bordo salentino e piemontese; questa volta la mia rubrica è diversa, sta attraversando le acque internazionali insieme al pacifista sardo @Marco Loi.
La destinazione che deve raggiungere Marco è Gaza. Si unisce Marco e mi unisco anch’io alla Global Sumud Flotilla. Non è la prima volta che documento la e racconto della Sardegna. Sono l’ufficio Stampa di Myriam Pala, di Manuela Congiu Janabella: metodo e scuola ” Come la Fenice “, collaboro con @Radio La Caletta. Oggi la mia penna partecipa a un’imbarcazione.
La mia rubrica sta attraversa la storia italiana e lo fa senza timore. Vi racconto di un giovane diverso dal comune che sta rischiando tanto. Perché è inutile negarlo aderire a questa azione umanitaria è molto pericoloso. Per questo archivio, documento e raccolgo. Mi alleo a lui; so che potrebbero arrivare droni e bombe sulla nave di Marco allora entro con lui in barca, non è facile messaggiare, la linea non prende sempre. Riusciamo comunque a mantenere il contatto Marco ha capito la mia importantanza e allora non mi tiro indietro.
Da educatrice quale sono e da Ufficio Stampa penso che chi resta in silenzio è complice. Sono pronta…
Si salpa, sono ufficialmente il suo diario di viaggio, sono insieme a lui con 300 tonnellate di aiuti umanitari. Questi aiuti sono stati raccolti per i gazawi. Siamo italiani e stiamo attraverdando il mare ma anche il pericolo. Ci esponiamo senza timore ma con la bandiera alta del dovere morale.
D-Marco ho bisogno di sapere tutto; da dove siete partiti?
R-Siamo partiti dal porto di Augusta e in attesa della flotta spagnola e tunisina siamo ormeggiati nel golfo di porto Palo, punta più estrema a sud della Sicilia.
D-Qual è il vostro stato d’animo?
R-Tra noi regna la serenità del poterci rendere utili per aprire un canale umanitario via mare con il popolo palestinese veramente in difficoltà e purtroppo ancora sotto le bombe.
D-Il mare e il tempo vi sono stati d’aiuto?
R-Il meteo non è stato clemente nei giorni scorsi ma domani potremmo salpare, e ritroveremo condizioni avverse avvicinandoci alla Grecia.
So che ieri sera Marco stava cucinando, ho pensato: “Ma quante qualità ha questa anima così diversa dal comune?”
Continua a rispondere anche con il mare mosso e le mareggiate.
D-State bevendo e mangiando?
R-I pasti sono semplici ma apprezzati in condivisione.
D-Cosa ti spinge a non avere paura dato che è un viaggio rischioso?
R-Ovviamente non siamo incoscienti e un minimo di preoccupazione c’è. Ma la forte motivazione di aprire un canale umanitario per il popolo oppresso ci porta a navigare verso loro.
D-Perché ti stai fidando di me aggiornandomi?
R-Mi fido perché credo che raccontare e far conoscere la verità sia un diritto di tutti inoltre credo tu sia una persona speciale.
“Che gli angeli vi proteggano. Marco sono con te e con voi. Anche la penna è un’arma; forse non basterà per difendervi dagli attacchi, ma sono certa che ti sta tutelando e sta sostenendo la tua iniziativa.”
Cristina Pipoli
Educatrice/Ufficio Stampa/ Coordinatrice Sanitaria
#gaza #flotilla #sardegna #imbarcazioni #pace #guerra #storia #italia #Palestina #verità #veritascomode #veritàegiustizia