Sono Marco Loi e vi parlo dalla Sumund Flotilla

di Cristina Pipoli

Caro diario di bordo salentino e piemontese; questa volta la mia rubrica è diversa, sta attraversando le acque internazionali insieme al pacifista sardo @Marco Loi.

La destinazione che deve raggiungere Marco è Gaza. Si unisce Marco e mi unisco anch’io alla Global Sumud Flotilla. Non è la prima volta che documento la e racconto della Sardegna. Sono l’ufficio Stampa di Myriam Pala, di Manuela Congiu Janabella: metodo e scuola ” Come la Fenice “, collaboro con @Radio La Caletta. Oggi la mia penna partecipa a un’imbarcazione.

La mia rubrica sta attraversa la storia italiana e lo fa senza timore. Vi racconto di un giovane diverso dal comune che sta rischiando tanto. Perché è inutile negarlo aderire a questa azione umanitaria è molto pericoloso. Per questo archivio, documento e raccolgo. Mi alleo a lui; so che potrebbero arrivare droni e bombe sulla nave di Marco allora entro con lui in barca, non è facile messaggiare, la linea non prende sempre. Riusciamo comunque a mantenere il contatto Marco ha capito la mia importantanza e allora non mi tiro indietro.

Da educatrice quale sono e da Ufficio Stampa penso che chi resta in silenzio è complice. Sono pronta…

Si salpa, sono ufficialmente il suo diario di viaggio, sono insieme a lui con 300 tonnellate di aiuti umanitari. Questi aiuti sono stati raccolti per i gazawi. Siamo italiani e stiamo attraverdando il mare ma anche il pericolo. Ci esponiamo senza timore ma con la bandiera alta del dovere morale.

D-Marco ho bisogno di sapere tutto; da dove siete partiti?

R-Siamo partiti dal porto di Augusta e in attesa della flotta spagnola e tunisina siamo ormeggiati nel golfo di porto Palo, punta più estrema a sud della Sicilia.

D-Qual è il vostro stato d’animo?

R-Tra noi regna la serenità del poterci rendere utili per aprire un canale umanitario via mare con il popolo palestinese veramente in difficoltà e purtroppo ancora sotto le bombe.

D-Il mare e il tempo vi sono stati d’aiuto?

R-Il meteo non è stato clemente nei giorni scorsi ma domani potremmo salpare, e ritroveremo condizioni avverse avvicinandoci alla Grecia.

So che ieri sera Marco stava cucinando, ho pensato: “Ma quante qualità ha questa anima così diversa dal comune?”

Continua a rispondere anche con il mare mosso e le mareggiate.

D-State bevendo e mangiando?

R-I pasti sono semplici ma apprezzati in condivisione.

D-Cosa ti spinge a non avere paura dato che è un viaggio rischioso?

R-Ovviamente non siamo incoscienti e un minimo di preoccupazione c’è. Ma la forte motivazione di aprire un canale umanitario per il popolo oppresso ci porta a navigare verso loro.

D-Perché ti stai fidando di me aggiornandomi?

R-Mi fido perché credo che raccontare e far conoscere la verità sia un diritto di tutti inoltre credo tu sia una persona speciale.

“Che gli angeli vi proteggano. Marco sono con te e con voi. Anche la penna è un’arma; forse non basterà per difendervi dagli attacchi, ma sono certa che ti sta tutelando e sta sostenendo la tua iniziativa.”

Cristina Pipoli

Educatrice/Ufficio Stampa/ Coordinatrice Sanitaria

