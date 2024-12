Sold out l’attesissimo Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica Siciliana

Il 2025 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana comincia mercoledì 1 gennaio (ore 18) al Politeama Garibaldi con l’ormai attesissimo Concerto di Capodanno, sold out già da parecchi giorni. Sul podio della compagine palermitana un esperto del repertorio viennese come Peter Guth che, nel pieno rispetto delle tradizioni, imbraccerà anche il violino. Ospite il giovane soprano Milena Arsovska che interpreterà alcuni brani tratti da celebri operette.

Un programma quindi che raccoglie valzer e polche, in primo luogo scritti da Johann Strauss figlio, del quale nel 2025 si festeggiano i duecento anni dalla nascita, a partire da Frühlingsstimmen (Voci di primavera) op. 410 a Wo die Citronen blühen (Dove fioriscono i limoni) op. 364 omaggio al Meridione d’Italia, all’immancabile An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu) op. 314, senza dimenticare la sua operetta-capolavoro Die Fledermaus. Non mancheranno pagine di Johann Strauss padre, Franz Lehár, Franz von Suppé, Luigi Arditi, Joseph Strauss, Eduard Strauss, Carl Michael Ziehrer.

Sempre l’1 gennaio, ma alle ore 15.15 (con replica il 6 gennaio allo stesso orario) sarà trasmesso su TGS (canale 12) il Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Andrea Licata, registrato alcune settimane fa nella Sala d’Ercole di Palazzo dei Normanni, organizzato dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e dalla Fondazione Federico II. Per la prima volta, tra i banchi e gli scranni dell’antica istituzione regionale, l’Orchestra ha eseguito celebri pagine di Bizet, Rossini, Mozart e Verdi affidate anche alle voci di quattro interpreti di rilievo: Claire Coolen (soprano), Riccardo Della Sciucca (tenore), Lorrie Garcia (mezzosoprano), Domenico Balzani (baritono) A condurre la serata Salvo La Rosa e Katia Ricciarelli che ha regalato anche un suo momento musicale natalizio con il chitarrista Espedito De Marino. Il Parlamento più antico d’Europa è diventato per una sera un teatro soprattutto per un’iniziativa benefica: una raccolta fondi a favore dell’Associazione Maredolce, fondata da Stefania Petyx, Pif e Ficarra e Picone, da anni impegnata a sostenere progetti rivolti ai piccoli pazienti oncologici e ai bambini ospitati nelle case famiglia.

PROGRAMMA COMPLETO DEL CONCERTO DI CAPODANNO

Johann Strauss Jr

(Vienna 1825 – 1899)

Frühlingsstimmen, Walzer op. 410

Durata: 6’

Tik-Tak-Polka op. 365 da Die Fledermaus

Durata: 3’

Mein Herr Marquis, Couplet di Adele da Die Fledermaus

Durata: 4’

Johann Strauss Sr

(Vienna 1804 – Vienna 1849)

Gitana-Galopp, op. 108

Durata: 3’

Johann Strauss Jr

Im Krapfenwald‘l, Polka française op. 336

Durata: 5’

Freuet euch des Lebens, Walzer op. 340

Durata: 8’

Einzugsmarsch da Der Zigeunerbaron

Durata: 3’

Franz Lehár

(Komárom 1870 – Bad Ischi 1948)

Meine Lippen, sie küssen so heiß da Giuditta

Durata: 5’

Franz von Suppé

(Spalato 1819 – Vienna 1895)

Die leichte Cavallerie, Ouvertüre

Durata: 7’

Luigi Arditi

(Crescentino, 1822 – Hove, 1903)

Il Bacio

Durata: 8’

Joseph Strauss

(Vienna 1827 – 1870)

Ohne Sorgen, Polka veloce op. 271

Durata: 3’

Johann Strauss Jr

Wo die Citronen blühen, Walzer op. 364

Durata: 10’

Eduard Strauss

(Vienna 1835 – Vienna 1916)

Vergnügen, Polka schnell op. 228

Durata: 3’

Carl Michael Ziehrer

(Vienna 1843 – 1922)

Liebe schöne, alte Donaustadt, Walzerlied di Bianca da Der Fremdenführer

Durata: 4’

Johann Strauss Jr

An der schönen blauen Donau, Walzer op. 314

Durata: 10’

Durata: 70’

Peter Guth direttore

Formatosi all’Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, e poi con David Oistrach al Conservatorio di Mosca, come direttore ospite ed esperto ricercatore della musica viennese è stato invitato da un centinaio di orchestre, comprese la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, la NHK Symphony Orchestra di Tokyo, la San Francisco Symphony, la Tonhalle di Zurigo, la English Chamber Orchestra e i Virtuosi di Mosca. Fondatore nel 1978 della Strauss Festival Orchestra di Vienna, che ogni anno si esibisce al Wiener Konzerthaus per il concerto di Capodanno, è stato direttore musicale del primo Festival dell’Operetta Viennese in Giappone e ha diretto concerti di Capodanno nella Suntory Hall di Tokyo. Si è esibito più volte al Lincoln Center di New York e alla Los Angeles Walt Disney Concert Hall per la serie “Salute to Vienna” con Gregory Peck, e nel 2013 per la PBS di Maximilian Schell e Frederica von Stade. Nel 2007 è stato nominato primo direttore ospite del teatro nazionale della commedia musicale di San Pietroburgo. Collabora dal 2012 con I Virtuosi di Mosca di Vladimir Spivakov. Il suo lavoro pedagogico, le sue pubblicazioni sulla moderna metodologia del violino, l’impegno per la nuova musica, così come il suo ruolo di primo Konzertmeister nella RSO di Vienna, completano il quadro di questo notissimo e versatile artista austriaco. Nel 2006 è stato insignito a Vienna della Medaglia d’oro al merito 2024.

Peter-Guth

Milena Arsovska soprano

Soprano macedone residente a Vienna, ha iniziato la sua carriera all’Opera Nazionale Macedone. Si è formata presso l’Università di Skopje con un diploma superiore in musica ed ha conseguito un Master presso la MUK, Università di Musica e Arti di Vienna. Ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Canto di Bitola in Macedonia, il secondo premio al Concorso di Operetta Nico Dostal di Vienna, ha ottenuto una borsa di studio da Heder-Stipendium e ha vinto il secondo premio al Concorso di Musica OEJAB di Vienna. È stata finalista al concorso Leyla Gencer di Istanbul e al Concorso Heinrich Strecker di Baden bei Wien.

Guth Arsovska

Biglietteria

I biglietti per il concerto di Capodanno sono sold out.

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

Acquista online www.vivaticket.com

www.orchestrasinfonicasiciliana.it