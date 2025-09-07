Simona D’Angelo nominata responsabile Sicilia della Shakespeare School: ponti culturali tra Roma, Palermo e varie città Italiane

Accanto al regista e attore Luciano Bottaro, la nuova responsabile porterà in Sicilia laboratori, produzioni e iniziative della Shakespeare School, creando una rete di collaborazioni tra l’isola e la capitale.

Simona D’Angelo e Luciano Bottaro_Ph. Luc

PALERMO/ROMA – La scena teatrale italiana si arricchisce di una nuova e significativa sinergia. La regista, drammaturga e attrice siciliana Simona Rita D’Angelo è stata nominata Responsabile della Regione Sicilia per la Shakespeare School, istituzione internazionale dedicata alla diffusione e valorizzazione dell’opera del Bardo attraverso laboratori, formazione e produzioni teatrali.

La nomina arriva insieme all’annuncio della collaborazione con il regista e attore Luciano Bottaro, romano di residenza ma con solide origini siciliane, che ha scelto D’Angelo come referente per guidare le attività della scuola nell’isola.

I protagonisti

Luciano Bottaro, direttore artistico dell’Italian Shakespeare Festival, si è distinto nel panorama teatrale nazionale per la sua capacità di coniugare ricerca, innovazione e tradizione. Attore e regista, ha lavorato con numerosi teatri e ha maturato una lunga esperienza nella formazione delle nuove generazioni di interpreti.

Simona D’Angelo, attrice e regista, ha fondato la P.A.T. (Piccola Accademia Teatrale), di cui è anche direttrice artistica. Nei suoi spettacoli affronta temi sociali e civili – dalla violenza di genere alla disabilità – con un linguaggio che intreccia parola, corpo e silenzio, sempre con forte attenzione al valore educativo del teatro.

Intervista ai protagonisti

Luciano, come nasce la tua passione per Shakespeare?

«Non ho un ricordo preciso che possa indicare una “nascita” della passione nei confronti del Bardo; probabilmente è qualcosa che si è manifestato in maniera naturale, come qualcosa che doveva andare così e basta. Posso dire che tra tutti gli autori che ho incontrato lungo il mio percorso artistico (ovviamente non di persona) forse William Shakespeare è quello che mi ha lasciato più libertà di creare. Approfondendo lo studio delle sue opere mi accorgevo che i meccanismi dei suoi scritti, la struttura delle sue trame, erano e sono tutt’ora semplicemente eterni, come eterna è l’anima dell’essere umano».

Perché hai deciso di affidare a Simona Rita D’Angelo il ruolo di Responsabile Regionale della Shakespeare School in Sicilia?

«Più di una volta mi sono chiesto – e ci siamo chiesti con Simona – come mai, pur essendo entrambi della stessa città e avendo lavorato per anni anche a Roma negli ambienti dello spettacolo, non ci fossimo mai incontrati e non avessimo mai collaborato insieme, nonostante le tante conoscenze comuni. La risposta che mi sono dato è che c’è un tempo per tutto, e forse era finalmente arrivato il momento di collaborare a un grande progetto come questo. La scelta di Simona nasce dalla sua visione teatrale radicata nel territorio ma aperta a prospettive internazionali. La sua esperienza come attrice, regista e formatrice le permette di valorizzare al meglio la Shakespeare School in Sicilia».

Simona, quali sono i nuovi progetti che i lettori possono aspettarsi da questo incarico, considerando anche il tuo ruolo di Direttrice Artistica della P.A.T.?

«La Shakespeare School porterà in Sicilia workshop, masterclass e spettacoli che avvicineranno i giovani al repertorio shakespeariano con linguaggi moderni e accessibili. Con la P.A.T. lavoreremo in sinergia, creando un cartellone che dialogherà con queste attività e che darà spazio a produzioni condivise con Roma. L’obiettivo è costruire un ponte stabile tra le due città, offrendo opportunità formative e creative ai ragazzi».

logo shakespeare

Un ponte culturale Roma–Palermo

La collaborazione tra D’Angelo e Bottaro darà vita a un ponte culturale tra Roma e Palermo, capace di favorire lo scambio di esperienze, competenze e talenti. Sono già in programma:

Laboratori teatrali periodici nelle due città;

nelle due città; Produzioni congiunte con repliche in Sicilia e nella capitale;

con repliche in Sicilia e nella capitale; Attività formative della Shakespeare School aperte a studenti e giovani artisti;

aperte a studenti e giovani artisti; Residenze e festival per favorire la contaminazione tra linguaggi e culture.

Un’occasione per il territorio

La nomina di Simona Rita D’Angelo rappresenta non solo un riconoscimento al suo percorso artistico, ma anche un’opportunità per la Sicilia di inserirsi in una rete nazionale e internazionale di collaborazioni culturali. Un progetto che, nelle intenzioni dei due registi-attori, vuole rafforzare il ruolo del teatro come strumento di crescita, formazione e dialogo sociale.