“Sigla Anime” inedita per Giorgia Meloni

da | 19 Febbraio 2026 | Libri

Appassionata di sigle di cartoni animati giapponesi, la Premier ha mostrato interesse per il mondo anime. In un video del 2019 accennava a un paio di sigle.

Oggi due grandi autori ed esecutori di sigle, Loriana Lana e Nando Di Stefano (Mazinga, Pat la ragazza del baseball, Candy Candy e altri successi…) firmano e cantano un inedito intitolato “Lilli, un guaio tira l’altro”, dal cartone giapponese omonimo e lo dedicano a Giorgia Meloni.

La premier ha recentemente postato una foto in compagnia del primo ministro giapponese Sanae Takaichi in versione anime.

I due musicisti hanno voluto omaggiare con il loro brano Giorgia Meloni, vera intenditrice del genere.

“Lilli, un guaio tira l’altro”, disponibile a breve su tutte le principali piattaforme, è stato definito dagli addetti ai lavori un brano fortissimo e trascinante. I due autori vantano milioni di visualizzazioni in streaming.

Articoli correlati

Il ilbro: “Tutti i nostri domani” di Catherine Bybee | Presentazione

| |

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn DALL’AUTRICE ROMANCE BESTSELLER CATHERINE BYBEE ARRIVA IN ITALIA “TUTTI I NOSTRI DOMANI”, UNA NUOVA PICCANTE SERIE CON UN MILIARDARIO RILUTTANTE, UN’EREDITÀ PIENA DI SEGRETI E UN’ASSISTENTE BRILLANTE IN GRADO DI ACCENDERE MOLTO PIÙ DEL SUO INTERESSE Indomitus Publishing è orgogliosa di annunciare il grande ritorno in…

Pin It on Pinterest

Share This