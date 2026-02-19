“Sigla Anime” inedita per Giorgia Meloni

Appassionata di sigle di cartoni animati giapponesi, la Premier ha mostrato interesse per il mondo anime. In un video del 2019 accennava a un paio di sigle.

Oggi due grandi autori ed esecutori di sigle, Loriana Lana e Nando Di Stefano (Mazinga, Pat la ragazza del baseball, Candy Candy e altri successi…) firmano e cantano un inedito intitolato “Lilli, un guaio tira l’altro”, dal cartone giapponese omonimo e lo dedicano a Giorgia Meloni.

La premier ha recentemente postato una foto in compagnia del primo ministro giapponese Sanae Takaichi in versione anime.

I due musicisti hanno voluto omaggiare con il loro brano Giorgia Meloni, vera intenditrice del genere.

“Lilli, un guaio tira l’altro”, disponibile a breve su tutte le principali piattaforme, è stato definito dagli addetti ai lavori un brano fortissimo e trascinante. I due autori vantano milioni di visualizzazioni in streaming.