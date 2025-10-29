Sicily Music Conference: dal WOMEX25 annuncia la 5^ edizione del 13-16 maggio 2026 e lancia la call per lo showcase festival

Tampere (Finlandia), 27 ottobre 2025 – Si è concluso ieri a Tampere, in Finlandia, l’edizione 2025 del WOMEX – Worldwide Music Expo, la più importante fiera internazionale dedicata all’industria musicale mondiale.

All’interno del Padiglione Italia, la Sicily Music Conference (SMC) ha rappresentato la Sicilia e l’Italia insieme ad Assomusica, Regione Emilia-Romagna, Puglia Sounds, Italian World Beat e Italian World Music Network, grazie al supporto dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
L’apertura dei lavori è avvenuta alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Finlandia, Nicola Todaro Marescotti, che ha sottolineato il valore della cooperazione culturale e dell’internazionalizzazione del sistema musicale italiano.

Presso il desk del Padiglione Italia, la Sicily Music Conference ha presentato la mappatura dei festival musicali siciliani, realizzata nei primi mesi del 2025: un lavoro che ha censito oltre 60 festival attivi sul territorio regionale, un lavoro che racconta la straordinaria vivacità del panorama musicale siciliano e che rappresenta il punto di partenza per una rete regionale dedicata alla sostenibilità e alla cooperazione tra festival.

Grazie al supporto della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, la SMC ha inoltre consentito la partecipazione al WOMEX di diverse realtà siciliane, che hanno avuto l’opportunità di promuoversi e creare nuove connessioni internazionali: Alkantara Fest, Marranzano World Fest, Festivalle, Good Vibes, Mezzo Festival, Mish Mash Festival, Muertos Fest, One Day Music Festival, Vulkano Summit Festival, I Candelai, GoMad Concerti, Agrigento Live Arena, Music4You e Meraki Testa dell’Acqua.

Durante la fiera, la Sicily Music Conference ha annunciato la quinta edizione del proprio evento, che si terrà dal 13 al 16 maggio 2026 tra Palermo e Catania, con il titolo “Meeting & Festival for Sustainability”. Uno dei  focus sarà infatti sulla sostenibilità dei festival e dei progetti musicali, in linea con le politiche ambientali e culturali della Regione Siciliana, con l’obiettivo di rendere la musica motore di innovazione, turismo responsabile e valorizzazione del territorio.

Proprio dai padiglioni del Womex è stata infine lanciata la call internazionale rivolta a musicisti e band italiane e straniere interessate a esibirsi negli showcase della Sicily Music Conference 2026, che offriranno un’importante occasione di visibilità e networking professionale.
Qui il link per effettuare l’application che scadrà il 31 gennaio 2026.

La presenza al WOMEX ha consolidato il ruolo della Sicilia come laboratorio di musica, cultura e sostenibilità, e ha permesso di promuovere la nostra rete di festival in un contesto internazionale di altissimo livello” (Sicily Music Conference).

