Sicilia Jazz Festival 2026: al via la vendita dei biglietti per i singoli concerti dei Big

Il Sicilia Jazz Festival 2026 promosso ed organizzato dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo tra i Grandi Eventi. Al via la vendita dei biglietti per i singoli concerti dei Big: Palermo – Teatro Verdura, Selinunte – Parco Archeologico, Catania – Villa Bellini. Ideato da Ignazio Garsia, fondatore e presidente dell’Orchestra Jazz Siciliana, è l’unico festival di produzione orchestrale che esista al mondo.

Inaugurazione il 27 giugno 2026 con i concerti del Village

Tra le stelle del SJF 26 con l’Orchestra Jazz Siciliana:

Kurt Elling, Tony Hadley, Tosca feat. Stefano Di Battista, Francesco Renga feat. Fabrizio Bosso

Dal 27 giugno al 12 luglio, un ricco programma tra il Village e in tutta la Sicilia con il SJF On Tour

Online la prevendita su www.blueticket e www.ticketone.it

Al via la vendita dei biglietti per i singoli concerti dei big inseriti nel cartellone del Sicilia Jazz Festival. Da quest’anno una novità assoluta che caratterizza il festival: i Big si esibiranno in diversi luoghi dell’Isola, da Palermo al Teatro di Verdura, a Selinunte al Parco Archeologico e a Catania a Villa Bellini. Il SJF si afferma ancora una volta il Festival dei grandi numeri e delle produzioni inedite portando sul palco dell’unico festival di produzione che esista al mondo le Stelle della musica in giro per la Sicilia a partire da Tosca feat. Stefano Di Battista il 1° luglio al Teatro di Verdura (Palermo) e il 2 luglio a Villa Bellini (Catania), Francesco Renga feat. Fabrizio Bosso 4 luglio al Teatro di Verdura (Palermo) e il 5 luglio a Villa Bellini (Catania), il 7 luglio Kurt Elling al Teatro di Verdura (Palermo) e 8 luglio a Villa Bellini (Catania), Tony Hadley il 10 luglio al Teatro di Verdura (Palermo) e l’11 luglio al Parco Archeologico (Selinunte).

Il Sicilia Jazz Festival porta la firma della direzione artistica di Luca Luzzu e gli arrangiamenti e direttori d’orchestra da Domenico Riina, direttore principale, a Vito Giordano e Antonino Pedone.

Dal 27 giugno al 12 luglio 2026, per il sesto anno consecutivo, dopo i grandi numeri delle precedenti edizioni, saranno realizzati diversi concerti, di cui 8 produzioni con la big band OJS, in scena in alcuni siti del centro storico tra i più affascinanti della Sicilia da Palermo al Teatro di Verdura di Villa Castelnuovo così come Villa Bellini a Catania ed il Parco Archeologico a Selinunte.

Online le prevendite sul circuito www.bluetickets.it e www.ticketone.it , sono previste all’interno della programmazione, quali peculiarità del festival, prime assolute di produzioni inedite appositamente commissionate, tanti concerti esclusivi con solisti di fama internazionale e le eccellenze dei conservatori siciliani costituite da altre big band e da tanti nostri giovani musicisti. Si susseguiranno così spettacoli tra big, musicisti non soltanto siciliani, maestri e giovani talenti dei conservatori della nostra Isola. Il Festival, promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo, ideatodal Maestro Ignazio Garsia e la cui consulenza artistica e tecnica è stata affidata alla Fondazione The Brass Group, braccio operativo della Regione, istituito per legge, 1° febbraio 2006, n. 5, aprirà i battenti nel mese di giugno ma sono già online le prevendite della biglietteria dei singoli concerti e degli abbonamenti.

Il Sicilia Jazz Festival è frutto della collaborazione tra l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group e i Conservatori di Musica del territorio regionale, e si pone come ulteriore obiettivo il coinvolgimento e la sinergia strutturale tra le istituzioni didattiche regionali, i musicisti del territorio e le maestranze locali. Nel cartellone scorrono così grandi nomi del mondo artistico internazionale che si esibiranno tutti con l’Orchestra Jazz Siciliana a cominciare dall’icona mondiale, Grammy Awards, Kurt Elling, così come Tony Hadley e le crossover che rendono il Festival ancora più peculiare con Tosca e Francesco Renga.

Dal 27 giugno al 12 luglio, saranno realizzati centinaia di concerti, di cui diverse produzioni orchestrali originali in scena in alcuni siti del centro storico di Palermo quali Palazzo Chiaramonte Steri, il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo, il Real Teatro Santa Cecilia e il Teatro di Verdura di Villa Castelnuovo e da quest’anno si aggiunge anche l’Orto Botanico. Anche quest’anno in programma Sicilia Jazz On Tour che toccherà diverse città in tutta la Sicilia.

INFO:

Info biglietteria ed abbonamenti Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, brasspalermo@gmail.com, www.thebrassgroup.it, fbfondazionethebrassgroup. Biglietteria: www.bluetickets.it, www.tickettando.it, Real Teatro Santa Cecilia dal Martedì al Sabato dalle 9.30 alle 12.30, Spasimo dal Lunedì al Venerdì dalle 15.30 alle 19.30. Info www.siciliajazzfestival@live.it, info biglietteria www.bluetickets.it www.ticketone.it .