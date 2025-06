Sicilia Jazz Festival 2025: Victor Willis, leader dei Village People, dopo un malore accusato durante il concerto, esprime il desiderio di ritornare ad esibirsi con l’OJS

Victor Willis, leader dei Village People, dopo un malore accusato nella seconda parte del concerto, superato con i parametri medici rientrati nella norma, vola negli States e saluta il caloroso pubblico del Sicilia Jazz Festival. Il cantante esprime il desiderio di ritornare ad esibirsi con l’OJS.

Presente all’inaugurazione il Ministro alla Cultura, Alessandro Giuli

foto il Ministro Giuli, il Presidente della Fondazione OJS The Brass Group M° Ignazio Garsia e l’OJS al Sicilia Jazz Festival 25

Palermo, 23 giugno –Victor Willis, il settantaquattrenne carismatico leader dei Village People, dopo aver accusato un malore nella seconda parte del concerto al Teatro di Verdura, assistito tempestivamente dal personale medico dell’organizzazione, e portato in un ospedale nelle vicinanze per accertamenti, supera il malessere con parametri medici nella norma e vola negli States.

Willis saluta il caloroso pubblico del Sicilia Jazz Festival, dopo il suo concerto di inaugurazione, alla presenza tra gli altri del Ministro alla Cultura, Alessandro Giuli, di Alessandro Aricò, assessore alle infrastrutture e Mobilità in Sicilia, delegato dal Presidente della Regione, di Giampiero Cannella, assessore alla cultura del Comune di Palermo. Durante l’esibizione, Willis ha condiviso con i presenti l’emozione di un progetto musicale unico al mondo, frutto della sua straordinaria collaborazione con l’Orchestra Jazz Siciliana con arrangiamenti appositamente scritti per la performance in Sicilia. Questa sinergia ha dato vita a un sound eccezionale che ha catturato l’attenzione e l’entusiasmo di una platea calorosa.

Prima di partire, il cantante ha espresso la sua intenzione di tornare in Sicilia il prima possibile. Il suo desiderio è quello di riproporre al caloroso pubblico che lo ha accolto con affetto al Teatro di Verdura l’intero concerto, affiancato dalla sua band e dall’Orchestra Jazz Siciliana.

Alcune immagini di ieri del SFJ

inaugurazione Ministro

Village People

Sissy Castrogiovanni