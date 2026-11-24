“C’era una volta… un re? No, un pezzo di legno”
È l’inizio più strano delle favole della mia infanzia
Bicentenario della nascita del grande autore degno
Che per quel viaggio chiamato Pinocchio si ringrazia.
Il mio primo vero libro e mi fu regalato da una zia
Ancora lo conservo bene in vista sullo scaffale
Avevo la febbre alta e allora papà con astuzia
Scrisse la dedica e mi consolò col dono speciale.
Il discolo burattino di legno mi conquistò subito
Combinava molti guai e non ascoltava Geppetto
Ma dire bugie e vendere i libri scolastici io dubito
Che l’avrei fatto mai perché non ne capivo il diletto.
Oggi l’AI ci sta rendendo tutti quanti dei burattini
Stiamo facendo a ritroso il cammino della favola
Il Paese dei Balocchi ora sembra quello dei cretini
Che di umano hanno ben poco e perso la bussola.
Carissimo Pinocchio,
Le Fate Turchine vengono oramai demonizzate
Da Grilli Parlanti avventati, contrari a prescindere
Non c’è più l’ironia sana, solo battute prezzolate
Di persone faziose e sempre pronte a offendere.
Che fine han fatto il Gatto e la Volpe ti chiederai?
Travestiti da agnelli si fingono amici del gregge
Il Campo dei Miracoli, ora “campo largo” e riderai
Nel sentirli spocchiosi pretendere di dettare legge.
Le tue avventure sono degli insegnamenti di vita
Che dopo due secoli stiamo vivendo al contrario
Pezzi di legno al posto del cuore, e bugia più ardita
Un Mangiafuoco morto e mai sepolto nell’immaginario.
Se per ogni bugia detta si allungassero i nasi
Sarebbe uno spettacolo assai poco edificante
Solo false parole, mai la verità, e in tutti i casi
Promettere e ingannare è un vizio devastante.
Ogni persona, dalla più stupida all’intelligente
Comprende che certe promesse sono elettorali
E sa che non è giusto incassare senza fare niente
Come Lucignolo il somaro, privo di valori morali.
Truffe online e raggiri sono all’ordine del giorno
Tutto sembra perfetto ma è solo un falso dato
Esca per facili guadagni offerta ai perdigiorno
Dai burattinai del mondo che l’armi hanno affilato.
Raccontare menzogne non è un talento
Perché la verità poi sempre torna a galla
Ma se nel cuore c’è un sincero pentimento
Il rischio del grande Pescecane si annulla.
“Ci sono film che era meglio il libro, e ci sono libri
Che era meglio l’albero”, ma non vale per te Pinocchio
Sei un pezzo di legno più umano di quel che sembri
Più attuale che mai, più di una principessa sul cocchio.
Maria Rosa Bernasconi