“C’era una volta… un re? No, un pezzo di legno”

È l’inizio più strano delle favole della mia infanzia

Bicentenario della nascita del grande autore degno

Che per quel viaggio chiamato Pinocchio si ringrazia.

Il mio primo vero libro e mi fu regalato da una zia

Ancora lo conservo bene in vista sullo scaffale

Avevo la febbre alta e allora papà con astuzia

Scrisse la dedica e mi consolò col dono speciale.

Il discolo burattino di legno mi conquistò subito

Combinava molti guai e non ascoltava Geppetto

Ma dire bugie e vendere i libri scolastici io dubito

Che l’avrei fatto mai perché non ne capivo il diletto.

Oggi l’AI ci sta rendendo tutti quanti dei burattini

Stiamo facendo a ritroso il cammino della favola

Il Paese dei Balocchi ora sembra quello dei cretini

Che di umano hanno ben poco e perso la bussola.

Carissimo Pinocchio,

Le Fate Turchine vengono oramai demonizzate

Da Grilli Parlanti avventati, contrari a prescindere

Non c’è più l’ironia sana, solo battute prezzolate

Di persone faziose e sempre pronte a offendere.

Che fine han fatto il Gatto e la Volpe ti chiederai?

Travestiti da agnelli si fingono amici del gregge

Il Campo dei Miracoli, ora “campo largo” e riderai

Nel sentirli spocchiosi pretendere di dettare legge.

Le tue avventure sono degli insegnamenti di vita

Che dopo due secoli stiamo vivendo al contrario

Pezzi di legno al posto del cuore, e bugia più ardita

Un Mangiafuoco morto e mai sepolto nell’immaginario.

Se per ogni bugia detta si allungassero i nasi

Sarebbe uno spettacolo assai poco edificante

Solo false parole, mai la verità, e in tutti i casi

Promettere e ingannare è un vizio devastante.

Ogni persona, dalla più stupida all’intelligente

Comprende che certe promesse sono elettorali

E sa che non è giusto incassare senza fare niente

Come Lucignolo il somaro, privo di valori morali.

Truffe online e raggiri sono all’ordine del giorno

Tutto sembra perfetto ma è solo un falso dato

Esca per facili guadagni offerta ai perdigiorno

Dai burattinai del mondo che l’armi hanno affilato.

Raccontare menzogne non è un talento

Perché la verità poi sempre torna a galla

Ma se nel cuore c’è un sincero pentimento

Il rischio del grande Pescecane si annulla.

“Ci sono film che era meglio il libro, e ci sono libri

Che era meglio l’albero”, ma non vale per te Pinocchio

Sei un pezzo di legno più umano di quel che sembri

Più attuale che mai, più di una principessa sul cocchio.

Maria Rosa Bernasconi