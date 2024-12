Si è concluso il tour “CALMOCOBRA LIVE 2024” di Tananai sui palchi dei palasport più importanti d’Italia

Si è appena concluso il tour “CALMOCOBRA LIVE 2024” di Tananai che nell’ultimo mese è stato protagonista sui palchi dei palasport più importanti d’Italia collezionando innumerevoli sold out, tra pubblico entusiasta e fan di tutte le età con cui l’artista ha condiviso momenti importanti ed emozionanti, cantando insieme i suoi più grandi successi.

Il viaggio di Tananai e del suo ultimo album “CALMOCOBRA” non termina qui e proseguirà anche nel 2025: si annuncia oggi, infatti, il tour estivo nei festival d’Italia “CALMOCOBRA LIVE – ESTATE 2025”.



Il tour farà tappa in Sicilia con due date: la prima l’8 agosto a Palermo, Velodromo Paolo Borsellino, quando l’artista sarà ospite della nuova dizione del Dream Pop fest Palermo, l rassegna organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con GoMad concerti e il Comune di Palermo.

La seconda tappa sarà a Catania, il 9 agosto: l’appuntamento è alla Arena Villa Bellini per il live all’interno della nuova programmazione di Sotto Il Vulcano Fest, kermesseorganizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.

I biglietti per le date saranno acquistabili online a partire da oggi 4 dicembre alle ore 18:00 su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciao tickets) e circuiti abituali.

La musica live di Tananai dunque il suo viaggio nei principali festival della stagione estiva a partire dal 19 giugno a Roma per terminare il 5 settembre nella sua città natale, Milano.

Il tour sarà l’occasione per poter sentire ancora le canzoni del nuovo album, tra cui “BOOSTER”, attualmente in rotazione radiofonica, e “PUNK LOVE STORIA”, tra i brani più amati del nuovo progetto del cantautore, entrambi accompagnati dal videoclip musicale uscito nelle scorse settimane, oltre ai singoli che hanno anticipato il progetto ottenendo numerose certificazioni, come “VELENO” (disco di platino), “STORIE BREVI” con Annalisa (doppio disco di platino) e “RAGNI” (disco d’oro).

“CALMOCOBRA”, scritto ed interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, e con la direzione artistica di Stefano Clessi, è disponibile in digitale e formato fisico dal 18 ottobre per Eclectic Records/EMI Records Italy (Universal Music Italia), debuttando in #1 posizione sia nella classifica degli album più venduti sia in quella di CD, vinili e musicassette nella settimana di uscita. “CALMOCOBRA”, secondo disco in carriera per Tananai dopo l’album triplo disco di platino “RAVE, ECLISSI”, porta alla luce un nuovo aspetto dell’anima di Tananai, più maturo, consapevole e capace di mixare con scioltezza divertimento musicale e profondità di linguaggio.

Per maggiori informazioni:

https://www.magellanoconcerti.it

Segui Tananai su:

YouTube @tananai5237

Instagram @tananaimusica

TikTok @tananaimusica

Twitter @Tananai5