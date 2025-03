Si accendono i riflettori sulla seconda edizione del Premio DAS: un nuovo capitolo di eccellenza e innovazione!

Dopo il grande successo del Gran Galà Premio Das (Danza, Arte e Spettacolo) tenutosi nella suggestiva cornice del Castello Maschio Angioino di Napoli, anche quest’anno torna il Premio Das, promosso dal comitato territoriale ACSI di Napoli.

Giunto alla sua II edizione il Premio DAS, sotto la direzione artistica del Maestro Francesco Annarumma, avrà luogo il 22 e 23 marzo 2025 presso il Teatro Lendi di Sant’Arpino (CE). Un prestigioso concorso di danza dedicato a coreografi indipendenti, gruppi, scuole di danza, solisti e compagnie emergenti. Un’opportunità unica per far incontrare talenti diversi, valorizzarne la creatività e promuovere l’arte in tutte le sue forme.

A presentare il concorso sarà la giornalista televisiva Ilaria Sambucci, mentre a valutare i talenti in gara sarà una giuria d’eccezione, composta da prestigiose personalità del panorama tersicoreo internazionale. Tra i giurati figurano: Alessandro Molin, Étoile e docente presso la Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma; Fabio Crestale, direttore e coreografo della compagnia I Funamboli di Parigi; Andrea Alemanno, direttore artistico del World of Dance Italy; Spillo, ballerino e coreografo per Amici, VivaRai2 e numerose star mondiali; Adria Ferrali, ballerina e coreografa della Martha Graham Dance Company e fondatrice del DAP Festival; Gisella Zilembo, general director del Premio Mab; ed Ermanno Croce, direttore artistico di Casa Sanremo Performer.

Oltre alla giuria principale, è stata istituita una giuria della critica, composta da esperti del settore: Francesca Bernabini, giornalista e critica di Danza Effebi; Monica Ratti, critica di Danza Si e direttrice artistica dell’omonimo concorso; e Gilda Laudisa, critica di danza e direttrice della rivista di spettacolo Experientiae.

Il referente del settore danza ACSI Napoli, il Maestro Massimo De Santis, ha sottolineato come la danza, l’arte e lo sport rappresentino una vera opportunità di riscatto sociale per il territorio, evidenziando come lo sport sia un’importante leva educativa e spesso è anche l’unico spazio in cui i giovani posso dare libero sfogo alla loro creatività. Proprio in quest’ottica, il Premio DAS offre prestigiose borse di studio a livello nazionale e internazionale, pensate per sostenere gli studenti nel loro percorso formativo e professionale nel mondo della danza. Inoltre, ai primi tre classificati saranno conferiti attestati e diplomi di merito.

“Il Comitato Territoriale ACSI di Napoli ha avviato un percorso di rinnovamento nel settore della danza, con l’obiettivo di valorizzare l’elevato spessore artistico dell’arte coreutica, integrandolo senza sminuirne l’intensità con le esigenze di spettacolo della società contemporanea”, ha dichiarato il Presidente del Comitato, Claudio Cimmino. “Passando da un Palazzetto dello Sport a un Teatro e coinvolgendo scuole di danza provenienti da diverse regioni italiane, il Premio DAS punta a diventare un evento di rilievo nazionale, con tappe in più regioni e un prestigioso gala finale per celebrare i migliori talenti e le eccellenze italiane della danza.”