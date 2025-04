di Maria Rosa Bernasconi

“Per favore, non dimenticatevi di pregare per me”

Ripeteva sempre alla fine della benedizione festiva

Una frase che lo caratterizzava ma con il sorriso in sé

In Piazza San Pietro gremita di gente che lo applaudiva.

Abbiamo pregato per lui, ma questa volta non è bastato

E nel vederlo il giorno di Pasqua in carrozzina tra i fedeli

Ci eravamo illusi che al pericolo fosse finalmente scampato

Pure con quel filo di voce alla sua santa benedizione aneli.

Proprio nel giorno della Resurrezione di Cristo fu di conforto

Vederlo, anche se sofferente, dal balcone benedire affacciato

Ma il dì dopo, quel dell’Angelo le campane rintoccano a morto

Il segno che Papa Francesco alla casa del Padre era tornato.

Non ha avuto paura di mostrare al mondo la sua sofferenza

Adesso che tutto il globo piange la sua improvvisa scomparsa

Il Papa della gente, degli ultimi, degli emarginati, della speranza

E che il suo grande impegno per la pace in terra non vada persa.

Primo Pontefice gesuita, sudamericano, non europeo della storia

Che con il suo linguaggio semplice la gente faceva avvicinare

Giustizia sociale, tutela dell’ambiente, trasparenza finanziaria

L’accoglienza e il dialogo interreligioso gli uni per gli altri pregare.

Il suo è stato un papato diverso da tutti: gli ultimi al primo posto

La Chiesa non è ideologia e accoglie in interezza senza giudicare

Amato dal mondo laico, diretto, ironico, spiritoso, ben disposto

Ricordo la sua visita a Milano quando in dialetto si volle cimentare.

E’ stato il Pontefice della semplicità, fratellanza e della misericordia

Che ha sempre rifiutato gli sfarzi e rinunciato ai lussi strenuamente

Che viveva in un appartamento da uomo semplice e in concordia

Che usava i mezzi pubblici, e portava da sé la borsa semplicemente.

“Miserando atque eligendo” il motto episcopale che aveva scelto

“Sepolto nella nuda terra, con solo il nome Franciscus” il testamento

Straordinario Vescovo di Roma, incrollabile nella fede, molto colto

Un cristiano discepolo di Gesù, grande profeta, un Papa già Santo.

Maria Rosa Bernasconi