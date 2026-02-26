Sabato 7 marzo 2026, a Palermo presso Villa Igiea Rocco Forte Hotels, si svolgerà la Seconda Edizione del Premio Stella di Palermo 2026, organizzato dal Pool Antiviolenza e per la Legalità e dall’Inner Wheel Club di Palermo Normanna.

Il riconoscimento è rivolto alle eccellenze che hanno i natali nella città di Palermo, che svolgono o hanno svolto un impegno costante e proficuo, spesso nel silenzio delle cronache, riconoscendone il valore che meritano, ma anche ad associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel mondo della sanità, come l’AIRC, rappresentata dal consigliere delegato nazionale Daniele Finocchiaro, il F.A.P.S, il Centro per la Terapia del Dolore presso la Maddalena, diretto dal Dott. Sebastiano Mercadante e dal coordinamento dei volontari con Clara Monroy.

Una eccellenza internazionale nei trapianti addominali, il Prof. Salvatore Gruttadauria, Direttore del Dipartimento presso l’ISMETT, primo operatore per i trapianti di fegato, di pancreas da donatore vivente.

Il presidente della Banca di Credito Cooperativo Toniolo e San Michele di San Cataldo, Salvatore Saporito, la Banca che ha festeggiato i suoi 130 anni dalla fondazione e ha sede a San Cataldo in provincia di Caltanissetta; banca che oggi opera anche a Palermo sostenendo tante famiglie, imprese e comunità locali.

Una particolare attenzione al mondo della cultura e della musica, come quella a Francesco Giambrone, già sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, oggi sovrintendente dell’Opera di Roma, e che è stato nel board dei teatri lirici d’Europa.

Alberto Samonà, giornalista e scrittore, oggi nel consiglio del Parco Archeologico del Colosseo, che ha contribuito al recupero degli argenti di Morgantina dal Metropolitan Museum of Art di New York, e che sono rientrati in Sicilia, quando è stato Assessore ai Beni Culturali.

L’Arch. Giacomo Fanale, curatore di tante prestigiose mostre e coordinatore dei concerti di Natale a Palermo.

Il Premio Stella va anche a Jean Sebastian Colau, direttore del Corpo di Ballo del Teatro Massimo, étoile, coreografo, maître de ballet internazionale.

E poi il riconoscimento al giovane talentuoso pianista Vincenzo Colonna Romano, esempio per tanti giovani che possono sperare ancora di perseguire i loro sogni, di avere una visione, raggiungibile, seppure con tanti sacrifici.

Per il cinema, il grande Alessio Vassallo che partito dal capoluogo siciliano, oggi matura 20 anni di carriera, tra i film, le fiction e il teatro, che ha sempre dimostrato un forte legame con la sua città, mettendo sempre nelle sue interpretazioni la complessità di una Sicilia, che nonostante le sue contraddizioni è rimasto un punto fermo della sua vita.

Così come anche Giusi Cataldo, attrice e regista, già premiata nel 2025 come migliore attrice per il cortometraggio “Ha toccato”, impegnata anche nell’ascolto delle persone ipovedenti.

Il premio per la legalità va a Francesco Mongiovi’, già sovrintendente capo della Polizia di Stato, scorta della Quarto Savona 15, in protezione del giudice Giovanni Falcone, e poi nella sezione catturandi.

Elvira Rotigliano, presidente dell’Associazione Antiviolenza Le Onde, al servizio, all’ascolto e al reinserimento nella vita sociale di tante donne vittime di violenze familiari; e inoltre Anna Barbera e Lina Prosa, che hanno fondato il Centro Amazzone, dando vita a una innovativa visione del cancro al seno attraverso il mito, la scienza ed il teatro.

Marina Turco, capo redattore e responsabile delle news del TGS, è anche docente e ricercatrice presso l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Cultura e Società per l’insegnamento in Scienza della Comunicazione.

Tra le giornaliste anche Donata Agnello, direttore di I Love Sicilia che ha continuato con impegno il progetto editoriale del marito Francesco Foresta, fondando anche l’Associazione Francesco Foresta ODV, per supportare la ricerca oncologica e le famiglie dei pazienti fuori sede.

L’editrice Stefania Baio che insieme a Licia Raimondi, direttore responsabile del Magazine Sicily Mag, hanno conquistato la Sicilia intera credendo in un progetto di comunicazione e distribuzione capillare nei capoluoghi siciliani.

Infine, per lo sport, il mitico Rosario Argento, già dirigente sportivo del Palermo Calcio, oggi collaboratore della squadra giovanile femminile di calcio.

Con una targa alla memoria verrà ricordata la figura di Aldo Morgante, direttore artistico del suo Teatro Al Massimo, venuto a mancare nei mesi scorsi.

“Viviamo tempi in cui non è scontato distinguersi per dedizione, competenza e umanità – afferma la presidente del premio Angela Fundarò – per questo è importante fermarsi, guardarsi, e dire grazia a chi, con il proprio lavoro e il proprio esempio, taluni senza la luce della ribalta, riesce a fare la differenza ogni giorno. Un invito, dunque, a continuare a credere nei propri valori, a guardare in alto senza dimenticare i propri natali, a continuare a brillare considerandosi una stella di questa città tanto amata, ma dalla quale sono partite tante persone per raggiungere i loro obiettivi in una terra che purtroppo talvolta non li ha saputi trattenere”

L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Palermo, con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo Toniolo e San Michele di San Cataldo, Federfarma, la Fondazione Chiazzese per l’Arte e la Cultura.

N.B.:

L’ingresso è riservato esclusivamente agli invitati.