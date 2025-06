Scuola ed Epilessia: una Conferenza presso il Palazzo della Regione Lombardia

Scuola ed Epilessia: Mercoledì 11 Giugno 2025, inizio ore 17.30, c/o “Sala Fiorella Ghilardotti” della REGIONE LOMBARDIA PALAZZO PIRELLI, Via Fabio Filzi, 22 – Milano. Su iniziativa del Consigliere Regione Lombardia, On. Luca Marrelli.



Modera: Giulia Caffarelli, Manager Life Sciense Deloitte Consulting.

E’ dedicata al problema dell’Epilessia a Scuola la Conferenza che si terrà mercoledì 11 giugno dalle ore 17.30 presso il Palazzo della Regione Lombardia organizzata dalla Fondazione Boscacci ETS.

Aprirà i lavori il Consigliere della Regione Lombardia On. Luca Marrelli promotore dell’iniziativa alla possibile presenza dei Sottosegretari di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito On. Paola Frassinetti e del Ministero della Salute On. Marcello Gennaro.

Obiettivo della Conferenza è far recepire al Ministero dell’Istruzione la necessita di provvedere e colmare le difficoltà dei bambini ed adolescenti con epilessia nel poter accedere e frequentare la scuola pubblica. Il tema della conferenza è molto delicato e di estrema attualità poiché è in corso di discussione presso il Senato della Repubblica l’iter parlamentare del Disegno di Legge n. 898 sulle Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia e la conferenza vuole porre l’attenzione sul rispetto delle Linee Guida nazionali e internazionali riguardo l’epilessia ma nel diritto fondamentale all’istruzione.

Ad affrontare il tema dell’epilessia nelle scuole italiane e a fare il punto della situazione attuale interverranno: l’On. Simona Loizzo membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, il Dr Andrea Costa Esperto del Ministro in Strategie dell’Attuazione del PNRR alla Salute, l’On. Giulio Gallera, Presidente della Commissione Speciale PNRR, il Prof. Angelo Labate Coordinatore del Gruppo Epilessia della Società Italiana di Neurologia e la Dr.ssa Paola Luoni Coordinatrice Didattica scuola Primaria Chicca Gallazzi Coop. Rezzara che lavora a stretto contatto con i bambini.

La Fondazione Boscacci si occupa di studi, ricerche e approfondimenti su temi di interesse sociale con il coinvolgimento diretto degli stakeholder di settore per favorire un corretto e trasparente dialogo delle istituzioni con i cittadini. “Obiettivo della Fondazione – afferma il Presidente Fabio Boscacci – è creare delle linee guida per l’inserimento scolastico di studenti che garantiscano la tutela della salute e il diritto allo studio”.



