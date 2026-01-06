Scopa? No grazie. Befana 2.0 è sexy e fa selfie

La Befana vien di notte
Tacchi a spillo, un po’ cocotte
Col vestito di Dolce e Gabbana
Vuole il maschio e vuole la grana.
Non ci sono più le Befane di una volta
Sono sparite come le mezze stagioni
Scopa? No grazie, sulla Ferrari stavolta
Sacco Vuitton e “influencer outfit” i cari doni.
Ha ciglia e unghie finte, le extension perfette
Si trucca molto e confeziona notizie ad arte
Si è rifatta tutta: le labbra, il sedere, le tette
Per un briciolo di notorietà va anche su Marte.
Dice di volere un uomo che la faccia ridere
Ma ridere a Cortina è meglio di Castellammare
Il brillocco è il simbolo d’amore in cui credere
Di Cartier o di Tiffany, carati puri all’anulare.
Indossa abiti con spacchi e scollature vertiginose
Ha almeno una scritta o più tatuata sulla pelle
Palestra e personal trainer come le star più famose
E’ tonica quanto le top di Vogue, Vanity Fair, di Elle.
Sui social media sforna selfie buoni come il pane
Baci al compagno di turno, gli occhi negli occhi
Al mattino senza trucco e parrucco la consola il cane
“Photoshoppare” è il verbo sexy che vuol dire ritocchi.
Ma tu, cara e dolce vecchia Epifania non sei sparita
Adesso la mezza calzetta la chiamano autoreggente
Befy 2.0 nei nostri cuori non t’ha certo sostituita
Portala via con le feste che non ce ne frega niente.