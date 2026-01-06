Scopa? No grazie. Befana 2.0 è sexy e fa selfie

La Befana vien di notte

Tacchi a spillo, un po’ cocotte

Col vestito di Dolce e Gabbana

Vuole il maschio e vuole la grana.

Non ci sono più le Befane di una volta

Sono sparite come le mezze stagioni

Scopa? No grazie, sulla Ferrari stavolta

Sacco Vuitton e “influencer outfit” i cari doni.

Ha ciglia e unghie finte, le extension perfette

Si trucca molto e confeziona notizie ad arte

Si è rifatta tutta: le labbra, il sedere, le tette

Per un briciolo di notorietà va anche su Marte.

Dice di volere un uomo che la faccia ridere

Ma ridere a Cortina è meglio di Castellammare

Il brillocco è il simbolo d’amore in cui credere

Di Cartier o di Tiffany, carati puri all’anulare.

Indossa abiti con spacchi e scollature vertiginose

Ha almeno una scritta o più tatuata sulla pelle

Palestra e personal trainer come le star più famose

E’ tonica quanto le top di Vogue, Vanity Fair, di Elle.

Sui social media sforna selfie buoni come il pane

Baci al compagno di turno, gli occhi negli occhi

Al mattino senza trucco e parrucco la consola il cane

“Photoshoppare” è il verbo sexy che vuol dire ritocchi.

Ma tu, cara e dolce vecchia Epifania non sei sparita

Adesso la mezza calzetta la chiamano autoreggente

Befy 2.0 nei nostri cuori non t’ha certo sostituita

Portala via con le feste che non ce ne frega niente.