Sciascia: critica senza compromessi

Nella luce crepuscolare della Sicilia, dove l’ombra della storia si allunga sulle pietre antiche, nacque Leonardo Sciascia, un’anima ribelle e un intelletto brillante, l’8 gennaio 1921, a Racalmuto.

Quel giorno, il destino intonò una melodia che avrebbe echeggiato attraverso le pagine della letteratura italiana, un canto di libertà e di critica, di impegno civile e di introspezione psicologica. Sciascia, giornalista dalla penna affilata e saggista dalla prosa briosa, divenne un punto di riferimento per diverse generazioni, una lanterna che illuminò i meandri della politica e della società italiana. La sua morte, il 20 novembre 1989, a Palermo, chiuse un capitolo importante della cultura italiana, ma la sua opera rimane, testimonianza di un impegno intellettuale e morale che continua a ispirare e a provocare.

“Una storia semplice” è un’opera di cristallina lucidità, forgiata nell’arsenale della critica sociale, dove la giustizia è un labirinto senza uscita. Pubblicato postumo nel 1989, esattamente il giorno della sua dipartita, questo romanzo breve e denso rappresenta il testamento letterario di uno scrittore che non ha mai smesso di sondare le profondità della condizione umana. Con la sua prosa incisiva e la sua ironia tagliente, ci presenta un’Italia che è un mosaico di contraddizioni, dove il bene e il male si confondono in una danza di compromessi e di silenzi. La storia si dipana come un giallo complesso, dove ogni dettaglio, ogni particolare, assume il peso di una riflessione amara sulla natura umana. La scrittura è un bisturi che seziona la realtà con precisione chirurgica, rivelando le piaghe di una società che ha smarrito il senso della giustizia e della morale. I personaggi sono ritratti con una precisione fotografica, dalle figure grottesche dei potenti alle anime candide dei semplici, ognuno con la sua storia e la sua verità.

Il dialogo tra il magistrato e il vecchio professore di lettere è un capolavoro di sottintesi e di ironia, dove la critica alla società italiana è veicolata attraverso la banalità di un interrogatorio. La risposta del professore, “L’italiano non è l’italiano: è il ragionare”, è un lampo di genio che illumina la scena letteraria italiana. In questo romanzo, ci offre una visione desolante dell’umanità, dove la codardia e la meschinità sembrano trionfare sulla ragione e sulla giustizia. Eppure, nella sua stesura c’è una nota di speranza, un invito a non arrendersi alla mediocrità e a continuare a ragionare, nonostante tutto. Come scrive Sciascia stesso, “a un certo punto della vita non è la speranza l’ultima a morire, ma il morire è l’ultima speranza”, e questo romanzo è la dimostrazione di come la realtà sia spesso più complessa e più terribile della finzione.

Il brigadiere, ultimo baluardo della giustizia, si erge come un eroe solitario in un mondo dove la morale sembra essere stata dimenticata. In questo senso, “Una storia semplice” è un romanzo che non ha bisogno di essere attuale per essere importante. La sua attualità è una costante, un richiamo a non dimenticare le lezioni della storia e a non arrendersi alla rassegnazione. Perché, come dice il vecchio professore, “con meno italiano, si sarebbe forse ancora più in alto”.

Stefania Lo Piparo