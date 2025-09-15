Scarica i rifiuti in strada e viene beccato dalla Polizia Municipale: sequestro dell’auto e multa da 10.550 euro!

Colto sul fatto un 37enne in via Calliope che ha abbandonato i rifiuti in strada. Gli agenti della Polizia Municipale della Città Metropolitana di Catania hanno sorpreso l’uomo proveniente da Misterbianco mentre scaricava sacchi colmi di rifiuti in via Fondo Romeo, nei pressi di via Calliope, zona sede di una nota discarica abusiva per strada nel territorio della Città Metropolitana catanese!

La pattuglia della polizia locale ha individuato l’utilitaria del sospetto che si immetteva in via Fondo Romeo, nei pressi di via Calliope, area già oggetto di ripetuti abbandoni. Gli agenti, in servizio in abiti civili, hanno sorpreso il conducente mentre scaricava sacchi colmi di rifiuti sul suolo pubblico.

Dopo aver accertato il reato che il 37nne aveva commesso, è stato imposto l’alt e si è proceduto al controllo dell’autovettura. L’uomo, T.R., proveniente da Misterbianco, è risultato privo di patente, mai conseguita, senza copertura assicurativa né revisione del veicolo.

La Polizia Municipale ha pertanto proceduto al sequestro penale del mezzo e a una denuncia penale dell’uomo per il reato commesso, e sono stati elevati verbali per un importo complessivo pari a 10.500 euro applicando le nuove disposizioni introdotte in materia di abbandono di rifiuti e nella fattispecie il D.L. 116 dell’8 agosto 2025 approvato dall’attuale governo.

La Città Metropolitana di Catania è una delle prime città siciliane a organizzare un servizio di controllo del territorio che stanno producendo i primi risultati che hanno come conseguenza il sequestro del mezzo e la denuncia penale di chi il reato lo commette.

Su disposizione del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore all’Ambiente Massimo Pesce, in via Calliope e via Fondo Romeo è in corso da quale settimana una complessa operazione di bonifica dell’area, trasformata negli anni in discarica abusiva. In questo caso la Polizia Municipale ha sorpreso l’uomo di 37nne proveniente da Misterbianco.