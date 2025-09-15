Scarica i rifiuti in strada e viene beccato dalla Polizia Municipale: sequestro dell’auto e multa da 10.550 euro!

da | 15 Settembre 2025 | Attualità

Colto sul fatto un 37enne in via Calliope che ha abbandonato i rifiuti in strada. Gli agenti della Polizia Municipale della Città Metropolitana di Catania hanno sorpreso l’uomo proveniente da Misterbianco mentre scaricava sacchi colmi di rifiuti in via Fondo Romeo, nei pressi di via Calliope, zona sede di una nota discarica abusiva per strada nel territorio della Città Metropolitana catanese!

La pattuglia della polizia locale ha individuato l’utilitaria del sospetto che si immetteva in via Fondo Romeo, nei pressi di via Calliope, area già oggetto di ripetuti abbandoni. Gli agenti, in servizio in abiti civili, hanno sorpreso il conducente mentre scaricava sacchi colmi di rifiuti sul suolo pubblico.

Dopo aver accertato il reato che il 37nne aveva commesso, è stato imposto l’alt e si è proceduto al controllo dell’autovettura. L’uomo, T.R., proveniente da Misterbianco, è risultato privo di patente, mai conseguita, senza copertura assicurativa né revisione del veicolo.

La Polizia Municipale ha pertanto proceduto al sequestro penale del mezzo e a una denuncia penale dell’uomo per il reato commesso, e sono stati elevati verbali per un importo complessivo pari a 10.500 euro applicando le nuove disposizioni introdotte in materia di abbandono di rifiuti e nella fattispecie il D.L. 116 dell’8 agosto 2025 approvato dall’attuale governo.

La Città Metropolitana di Catania è una delle prime città siciliane a organizzare un servizio di controllo del territorio che stanno producendo i primi risultati che hanno come conseguenza il sequestro del mezzo e la denuncia penale di chi il reato lo commette.

Su disposizione del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore all’Ambiente Massimo Pesce, in via Calliope e via Fondo Romeo è in corso da quale settimana una complessa operazione di bonifica dell’area, trasformata negli anni in discarica abusiva. In questo caso la Polizia Municipale ha sorpreso l’uomo di 37nne proveniente da Misterbianco.

olto sul fatto un 37enne in via Calliope
olto sul fatto un 37enne in via Calliope

Articoli correlati

IV Edizione “Premio Internazionale San Giovanni Paolo II- Gran Gala per la Pace”

| | , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn In questo speciale Anno Giubilare, il giorno martedì 16 settembre 2025, nella cornice dell’Aula Consiliare ‘Giorgio Fregosi’ di Palazzo Valentini si svolgerà, a partire dalle ore 17.00, la IV edizione del prestigioso “Premio Internazionale San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace”. L’evento, che…

Quando finisce un amore… 

| | , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Sono tanti i modi in cui una storia d’amore finisce… ma il denominatore comune è sempre lui: il dolore! …Lui, con il viso impietrito, si riveste e se ne va dopo aver tentato ancora una volta, l’ultima, di scongiurare l’inevitabile, l’inesorabile…  Lei, resta seduta sul letto,…

“Letteratura, marketing e comunicazione” | di Valeria Tufariello

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Con calma ho ascoltato minuto dopo minuto l’intervista che Lombardia TV ha fatto ad Andrea Giostra, noto psicologo, criminologo e saggista, sulla importante questione della letteratura contemporanea, dei nostri giorni, in rapporto al marketing e alla comunicazione, tenuto conto del fatto che in Italia oggi ci…

Pin It on Pinterest

Share This