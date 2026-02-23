SBS Edizioni & Promozioni chiude la campagna verso Casa Sanremo Writers 2026

Si chiude la campagna di promozione di SBS Edizioni & Promozioni verso Casa Sanremo Writers 2026, un percorso sviluppato in circa sei mesi di lavoro che ha accompagnato autori e opere in una vetrina nazionale di grande rilievo.

La campagna ha confermato la linea editoriale e promozionale di SBS: valorizzare una proposta ampia e riconoscibile, capace di rappresentare sensibilità, generi e linguaggi diversi. La selezione 2026 restituisce infatti una panoramica plurale, in cui convivono narrativa, noir, poesia, testimonianza e scrittura di introspezione.

Tra i titoli selezionati figurano Frammenti di vita. Dieci lettere in cerca di un mittente di Alessandra Esposito, opera centrata sulla dimensione emotiva e sul dialogo interiore; Come una pecora su uno scoglio di Alessio Tanzi, noir di forte tensione psicologica; Tela bianca. Atto secondo: le Decisioni di Antonella Torres, dedicato al tema della scelta e del cambiamento; Sempre ritorni come l’onda di Antonio Scommegna, silloge poetica dal tratto intenso e lirico.

La selezione comprende anche Uomo di mezzo. Eterno check in di Barbara Fabrizio, titolo che attraversa il tema dell’identità contemporanea e del movimento continuo; Il contratto. La danza del potere di Chiara Domeniconi, romanzo che indaga dinamiche relazionali e rapporti di forza; Tra le mani… la vita. Confessioni di un manista di Fabio Marino, opera dal forte valore umano e testimoniale; Tempora di Marinella Brandinali, silloge che lavora sul tempo, sulla memoria e sulla trasformazione.

Completa la selezione Io. Stella del mattino di Veronica Madia, in self-publishing a cura dell’autrice. Una presenza significativa, che conferma l’approccio di SBS Edizioni & Promozioni: una promozione orientata alla qualità delle opere e dei percorsi autoriali, anche oltre il perimetro del proprio marchio editoriale.

La chiusura della campagna segna ora il passaggio alla fase degli incontri e della presenza a Sanremo, con l’obiettivo di proseguire il racconto dei libri e degli autori direttamente sul territorio, mantenendo al tempo stesso un dialogo costante con il pubblico attraverso i canali digitali.

Dichiarazione dell’editore e promotore letterario Sheyla Bobba

«La campagna verso Casa Sanremo Writers 2026 si chiude dopo mesi di lavoro molto intenso. Ora ci prepariamo a vivere Sanremo in presenza, continuando a raccontare autori e libri anche sui canali digitali, insieme ai nostri lettori.»