SBS Edizioni & Promozioni chiude la campagna verso Casa Sanremo Writers 2026

da | 23 Febbraio 2026 | Eventi, Libri

Si chiude la campagna di promozione di SBS Edizioni & Promozioni verso Casa Sanremo Writers 2026, un percorso sviluppato in circa sei mesi di lavoro che ha accompagnato autori e opere in una vetrina nazionale di grande rilievo.

La campagna ha confermato la linea editoriale e promozionale di SBS: valorizzare una proposta ampia e riconoscibile, capace di rappresentare sensibilità, generi e linguaggi diversi. La selezione 2026 restituisce infatti una panoramica plurale, in cui convivono narrativa, noir, poesia, testimonianza e scrittura di introspezione.

Tra i titoli selezionati figurano Frammenti di vita. Dieci lettere in cerca di un mittente di Alessandra Esposito, opera centrata sulla dimensione emotiva e sul dialogo interiore; Come una pecora su uno scoglio di Alessio Tanzi, noir di forte tensione psicologica; Tela bianca. Atto secondo: le Decisioni di Antonella Torres, dedicato al tema della scelta e del cambiamento; Sempre ritorni come l’onda di Antonio Scommegna, silloge poetica dal tratto intenso e lirico.

La selezione comprende anche Uomo di mezzo. Eterno check in di Barbara Fabrizio, titolo che attraversa il tema dell’identità contemporanea e del movimento continuo; Il contratto. La danza del potere di Chiara Domeniconi, romanzo che indaga dinamiche relazionali e rapporti di forza; Tra le mani… la vita. Confessioni di un manista di Fabio Marino, opera dal forte valore umano e testimoniale; Tempora di Marinella Brandinali, silloge che lavora sul tempo, sulla memoria e sulla trasformazione.

Completa la selezione Io. Stella del mattino di Veronica Madia, in self-publishing a cura dell’autrice. Una presenza significativa, che conferma l’approccio di SBS Edizioni & Promozioni: una promozione orientata alla qualità delle opere e dei percorsi autoriali, anche oltre il perimetro del proprio marchio editoriale.

La chiusura della campagna segna ora il passaggio alla fase degli incontri e della presenza a Sanremo, con l’obiettivo di proseguire il racconto dei libri e degli autori direttamente sul territorio, mantenendo al tempo stesso un dialogo costante con il pubblico attraverso i canali digitali.

Dichiarazione dell’editore e promotore letterario Sheyla Bobba
«La campagna verso Casa Sanremo Writers 2026 si chiude dopo mesi di lavoro molto intenso. Ora ci prepariamo a vivere Sanremo in presenza, continuando a raccontare autori e libri anche sui canali digitali, insieme ai nostri lettori.»

L’Editore Sheyla Bobba
Sheyla Bobba

Articoli correlati

Accademia Tiberina: aperto il Bando della terza edizione del Concorso Letterario Internazionale di Eccellenza

| | , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn L’Accademia Tiberina, presieduta dal Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi, annuncia la pubblicazione del bando della terza edizione del Concorso Letterario Internazionale di Eccellenza, promosso dal Dipartimento di Letteratura diretto dalla Prof.ssa Antonietta Micali. Il concorso si svolgerà in collaborazione con l’Università Guglielmo Marconi di Roma, partner…

AL SANT’EUGENIO DI ROMA CONFERENZA PER LA LOTTA AL TUMORE DEL COLON RETTO

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Marzo è il mese europeo dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto, e la dottoressa Valeria D’Ovidio, dirigente medico e coordinatore della UOSD di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’Ospedale Sant’Eugenio in Roma, ha organizzato un evento proprio presso l’Ospedale dove lavora, inserendo in  calendario per il 14 marzo…

RAVEL TRA GLI INCANTI DELLE MILLE E UNA NOTTE E UNA FAVOLA SCRITTA DA COLETTE PER L’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

| | , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Due capolavori del repertorio francese come Shéhérazade e l’Enfant et Les sortilèges affidato alla bacchetta di Frédéric Deloche. Politeama Garibaldi: venerdì 27 febbraio, ore 20.30 sabato 28 febbraio, ore 17.30 Un viaggio nell’immaginazione, tra suggestioni orientali e teatro della fantasia: l’Orchestra Sinfonica Siciliana dedica i concerti…

Pin It on Pinterest

Share This