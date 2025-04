SBS Edizioni al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025

Tra parole leggere, nuovi autori e incontri con i lettori

SBS Edizioni conferma anche per il 2025 la propria presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino, rinnovando il proprio impegno verso una proposta editoriale indipendente, autentica e aperta al dialogo. L’appuntamento si terrà presso lo stand E36 al PAD 1, allestito secondo un concept immersivo pensato per accogliere il pubblico in uno spazio evocativo ispirato al tema della fiera: “Le parole tra noi leggere”.

Cuore pulsante dello stand sarà una parete interattiva dedicata alla partecipazione dei visitatori, invitati a lasciare una parola o una frase legata al tema della manifestazione. Le frasi raccolte andranno a comporre una vera e propria mappa collettiva, simbolo di condivisione e riflessione. A chi parteciperà all’iniziativa saranno distribuiti gadget esclusivi, disponibili su richiesta presso lo staff.

Per omaggiare la Campania, regione ospite del Salone del Libro 2025, SBS Edizioni annuncia la ristampa di due capolavori della tradizione meridionale: Il ventre di Napoli di Matilde Serao, nella versione originale del 1884, con prefazione di Viridiana Myriam Salerno, giornalista campana e direttrice di www.mediavoxmagazine.it e Miseria e nobiltà di Eduardo Scarpetta, accompagnato dalla prefazione di Antonio Grosso, attore e regista teatrale napoletano. Due opere che restituiscono, tra impegno sociale e teatro popolare, la vitalità di una terra che ha segnato la storia letteraria e culturale italiana.

Due gli eventi in programma presso le sale del Salone:

Venerdì 16 maggio, ore 17 – Sala Nuovi Editori

Identità e consapevolezza: scrittura e crescita personale

Un confronto tra tre autrici che, attraverso percorsi diversi, raccontano il potere trasformativo della scrittura:

Tela bianca. Atto primo: l’autostima di Antonella Torres , un libro-laboratorio per rafforzare la fiducia in sé stessi;



, un libro-laboratorio per rafforzare la fiducia in sé stessi; Frammenti di frastuono di Alessandra Esposito , un diario emotivo e riflessivo;



, un diario emotivo e riflessivo; Anatomia del dolore. Diario di una straordinaria donna qualunque di Chiara Domeniconi, un racconto autobiografico che intreccia fragilità e rinascita.



Domenica 18 maggio, ore 14.30 – Sala Nuovi Editori

Nuove voci, nuove visioni: gli autori SBS Edizioni

Un evento collettivo per raccontare la varietà della proposta SBS, attraverso cinque titoli rappresentativi:

Maschere dell’anima di Carolina Giudice Caracciolo , racconti dedicati all’identità;



, racconti dedicati all’identità; Esse…Re. Venti possibilità di essere donna di Marinella Brandinali , componimenti poetici sull’universo femminile;



, componimenti poetici sull’universo femminile; Isabela di Eugenio Alaio , romanzo ambientato sulla Route 66, tra viaggio e introspezione;



, romanzo ambientato sulla Route 66, tra viaggio e introspezione; Amezaiku. Storia di attimi intagliati di Giammarco Gargiulo , una storia intensa tra arte e memoria;



, una storia intensa tra arte e memoria; Con Dio o senza Dio di Mario Barbaro, un saggio filosofico sul rapporto tra fede e pensiero critico.



Durante tutte le giornate della manifestazione, presso lo stand saranno disponibili per il firmacopie anche gli autori Alessio Tanzi, Augusto Boeri, Matt Bellino e Nunzio Di Gennaro, pronti a incontrare il pubblico e a condividere le loro pubblicazioni.

La partecipazione di SBS Edizioni al Salone del Libro 2025 rappresenta un nuovo tassello di un percorso editoriale fondato sull’ascolto, sulla qualità della scrittura e sulla relazione con il lettore. Ogni libro, ogni autore, ogni parola, sarà parte di una narrazione condivisa.