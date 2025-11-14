SBS Edizioni a Più libri più liberi 2025: stand G05, nove firmacopie e incontro in Sala Nettuno



Alla Nuvola dell’EUR, dal 4 all’8 dicembre. Ruota della vita: tra ragione e sentimento, il dispositivo esperienziale che scandisce gli interventi degli autori.

Roma, 4–8 dicembre 2025 — SBS Edizioni & Promozioni partecipa a Più libri più liberi 2025 presso lo stand G05 del Roma Convention Center – La Nuvola, seguendo il tema ufficiale della manifestazione “Ragioni e sentimenti”, scelto in omaggio ai 250 anni dalla nascita di Jane Austen. Il programma prevede otto firmacopie e un incontro in Sala Nettuno, con un allestimento ideato per favorire l’interazione con il pubblico tramite la ruota della vita: tra ragione e sentimento, una ruota da girare con spicchi colorati per emozioni e regali unici.

Gli autori presenti ai firmacopie: Eugenio Alaio, Chiara Domeniconi, Aurora Chiusoli, Giammarco Gargiulo, Matt Bellino, Alessio Tanzi, Alessandra Esposito, Marinella Brandinali, Fabio Marino. Titoli e aggiornamenti di orario saranno diffusi sui canali social della Casa Editrice (Facebook, Instagram).

È in calendario venerdì 5 dicembre, ore 14:30, Sala Nettuno la tavola rotonda “Ragioni e sentimenti. Quando scrivere è abitare l’umano”, che propone letture e dialogo con il pubblico, nel solco dei contenuti editoriali che attraversano il catalogo della casa editrice.

Informazioni per il pubblico. La fiera si svolge dal 4 all’8 dicembre 2025, con apertura quotidiana 10:00–20:00. I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale e in cassa. L’ingresso agli eventi in sala è libero fino a esaurimento posti; le attività su prenotazione sono riservate alle scuole.