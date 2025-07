Sarah Jane Morris e Nick The Nightfly sul palco dello Steri per la Rassegna Jazz della Fondazione OJS – The Brass Group

28 luglio ore 21.30 Steri Hall. Disponibili biglietti singoli

Info biglietteria www.bluetickets.it

La Rassegna Jazz allo Steri 2025 che porta la firma della storica Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, continua con il secondo appuntamento con un concerto imperdibile con diversi artisti conosciuti nel panorama internazionale. I riflettori dello Steri Concert Hall si accenderanno nel primo set su una voce inconfondibile quella di Sarah Jane Morris, accompagnata da Tony Remy per continuare in un secondo set con Nick The Nightfly & Sicily Band. La Rassegna che propone 12 concerti unici e carichi di emozioni con alcuni tra i nomi più amati del panorama jazz e pop internazionale. Dal 19 luglio al 21 settembre, il Palazzo Chiaramonte Steri di Palermo sarà il luogo ideale per vivere l’emozione della grande musica sotto le stelle.

Il 28 luglio alle ore 21.30, il testimone passa alla cantante internazionale Sarah Jane Morris che salirà sul palco degli Steri con Tony Rémy, Nick The Nightfly & Sicily Band con il concerto One night at Steri. Sulla concerto interviene la stessa Morris che dichiara “Il mio concerto con Tony Remy allo Steri consisterà in canzoni vecchie e nuove, in versioni originali e cover. La chitarra acustica e la voce permettono un’intimità che le formazioni più grandi non hanno. Ci uniremo a Nick The Nightfly verso la fine del suo concerto.

Sarah Jane Morris & Tony Remy

Sarah Jane Morris diventata famosa per la sua partecipazione all’album omonimo dei Communards, nel quale duetta con Jimmy Somerville nel brano Don’t Leave Me This Way. Ha registrato come solista alcuni album, che hanno ottenuto successo soprattutto in Italia e in Grecia. Nel 1991 ha collaborato all’opera rock The Fall of the House of Usher di Peter Hammill (musica) e Judge Smith (libretto), in cui interpretava la parte del coro. Sempre nel 1991, ha partecipato al Festival di Sanremo, dove ha cantato in coppia con Riccardo Cocciante Se stiamo insieme, brano vincitore di quell’edizione, dopo aver affiancato, nell’edizione 1990, Riccardo Fogli con il brano Ma quale amore. È tornata al Festival nel 2006, per cantare con Simona Bencini il brano Tempesta, nella serata dedicata ai duetti. Nel 1997 duetta nel brano degli Stadio The same (Quel tuo solito vecchio gioco), contenuto nel disco Dammi 5 minuti. Nel 2004 canta in duo con l’interprete iraniana Mahsa Vahdat (Teheran, 1971).Sarah Jane Morris collabora al progetto della musicista inglese Annie Whitehead Soupsongs: the Songs of Robert Wyatt, reinterpretazione in chiave jazz delle canzoni di Robert Wyatt. Nel 2021 prende parte ll’album Dare di Mario Biondi interpretando il brano Show Some Compassion insieme a Mario Biondi e ad altri artisti quali Chuck Rolando, Annalisa Minetti, Enzo Avitabile, Dodi Battaglia, Jeff Cascaro, Alain Clarke, Paulo Gonzo, Luna, Omar e Nick The Nightfly.

Con quest’ultimo nasce una grande amicizia che dura oramai da decenni e Nick The Nightfly, noto per la sua carriera internazionale e le inconfondibili esibizioni dal vivo, sarà accompagnato nel secondo set, da una band di musicisti tutti siciliani, Vito Giordano alla tromba, Giuseppe Urso alla batteria, Roberto Macrì al pianoforte, Salvatore Sciarratta al trombone, Vincenzo Capuano al sax, Fabio Lannino al basso elettrico e produttore del concerto, pronti a regalare al pubblico una serata di musica raffinata, tra brani jazz, soul e influenze pop. La voce suadente e l’eclettismo musicale di Nick trasformeranno lo Steri Hall in un suggestivo palco sotto le stelle, rendendo l’esperienza ancora più magica e coinvolgente. L’artista, che ha conquistato milioni di fan con il suo programma radiofonico su Radio Monte Carlo, presenterà alcuni dei suoi successi più amati, alternati a nuove composizioni tratte dai suoi ultimi progetti discografici. La scaletta comprenderà anche omaggi a grandi del jazz, con rivisitazioni che portano la firma inconfondibile di Nightfly. Lo stesso artista dichiara “il concerto è dedicato alla Sicilia e nel live c’è molta Isola. La band che mi seguirà sul palco è tutta isolana, un gruppo di grandi musicisti messi insieme grazie alla collaborazione con Fabio Lannino. Il jazz ha una grande libertà di espressione, per questa ragione ogni volta che suono con un musicista diverso, la stessa canzone risulta differente e infatti qui le mie canzoni hanno un sapore tutto siciliano. Sono legato alla Sicilia e sono innamorato di questa cultura, dei luoghi, della storia e anche della gente”. Popolarissimo dj e conduttore radiofonico, Nick nasce in realtà come musicista e cantante. Era una promessa del calcio il giovane Malcolm, convocato per la Nazionale scozzese Under 18, e del badminton, ma il suo vero amore era la musica. Ormai italiano dal 1982 per scelta di vita, nella sua trasmissione radiofonica ha ospitato artisti come Sting, Pat Metheny, Peter Gabriel, Ryūichi Sakamoto, Herbie Hancock, Miriam Makeba, Caetano Veloso, Enya, Donald Fagen, Pino Daniele, Annie Lennox e tanti altri. Ha prodotto compilation di successo sotto l’egida di The Nightfly e lui la musica ama anche farla, sia con la Monte Carlo Nights Orchestra sia con una band di organico più ristretto come il quintetto. Un personaggio simpaticissimo e vulcanico (direttore artistico del Blue Note di Milano, organizzatore di festival, produttore, cacciatore di talenti). Un cocktail sonoro esplosivo tra soul, funk e jazz. Tre icone internazionali si uniranno per una festa musicale senza precedenti, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile.

I biglietti sono disponibili su www.blueticket.it e possono essere prenotati anche tramite il numero di telefono +39 334 7391972. Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo, visitare il sito web www.thebrassgroup.it