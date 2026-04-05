Santa Pasqua: la resurrezione e la vita

da | 05 Aprile 2026 | Attualità, Libri

Pasqua arriva sempre a primavera
Aprile, è questo il suo mese preferito
Cielo azzurro, luce, dolce atmosfera
L’aria è più lieve, e il cuore intenerito.

Suonano a distesa le campane
Quaresima finita, osanna al salvatore
La più grande delle feste cristiane
Saluta la resurrezione del Signore.

Giorno solenne e maestoso
In ogni uomo Cristo è risorto
Un senso d’allegrezza contagioso
I fiori sbocciano nel prato e nell’orto.

La colomba bianca vola nel vento
Ramo d’ulivo di pace e verità
Gioia e amore grande mai spento
Un altruismo che parla di bontà.

La tavola è imbandita per la festa
L’uovo colorato è pieno di sorprese
Con tanti bei pensieri nella testa
Torni il sereno non solo al Belpaese.

In tempo di guerra siamo tutti sconfitti
Che sia la Pace nel mondo da bramare
Nei cuori la speranza, la fine dei conflitti
La resurrezione e la vita per ricominciare.

Maria Rosa Bernasconi

Articoli correlati

Il libro: “Ho conosciuto me stesso” di Marco Gonfia | Recensione

| |

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Il romanzo di Marco Gonfia “Ho conosciuto me stesso” lascia il segno nel cuore. Matteo: tra ambizione e perdita La vita di Matteo subisce una svolta quando ottiene il ruolo professionale che ha sempre desiderato. Tuttavia, quello che avrebbe dovuto rappresentare un traguardo si trasforma presto…

Palermo Accoglie la prima edizione del “Viva Mexico Festival” nella Nuova Location “Palagiotto”

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Il via alla prima edizione del “Viva Mexico Festival”, un evento imperdibile che promette di portare musica, colori e sapori messicani nella nuova e suggestiva location del “Palagiotto”, in Piazza Palagiotto. Fino al 6 aprile, dalle 12 alle 24, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera festosa…

Un evento importante al Policlinico G. Rodolico-San Marco a Catania

| | , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI CATANIA – BENEMERITE SOLIDARIETÀ E UMANITÀ: DUE GIORNATE TRA I REPARTI PEDIATRICI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “POLICLINICO G. RODOLICO – SAN MARCO” E L’ASSOCIAZIONE POLIFUNZIONALE “INTEGRA” SANTA MARIA DELLE GRAZIE A Catania ci sono state due giornate intense e profondamente significative, vissute…

Pin It on Pinterest

Share This