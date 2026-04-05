Santa Pasqua: la resurrezione e la vita

Pasqua arriva sempre a primavera
Aprile, è questo il suo mese preferito
Cielo azzurro, luce, dolce atmosfera
L’aria è più lieve, e il cuore intenerito.
Suonano a distesa le campane
Quaresima finita, osanna al salvatore
La più grande delle feste cristiane
Saluta la resurrezione del Signore.
Giorno solenne e maestoso
In ogni uomo Cristo è risorto
Un senso d’allegrezza contagioso
I fiori sbocciano nel prato e nell’orto.
La colomba bianca vola nel vento
Ramo d’ulivo di pace e verità
Gioia e amore grande mai spento
Un altruismo che parla di bontà.
La tavola è imbandita per la festa
L’uovo colorato è pieno di sorprese
Con tanti bei pensieri nella testa
Torni il sereno non solo al Belpaese.
In tempo di guerra siamo tutti sconfitti
Che sia la Pace nel mondo da bramare
Nei cuori la speranza, la fine dei conflitti
La resurrezione e la vita per ricominciare.
Maria Rosa Bernasconi