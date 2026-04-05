Santa Pasqua: la resurrezione e la vita

Pasqua arriva sempre a primavera

Aprile, è questo il suo mese preferito

Cielo azzurro, luce, dolce atmosfera

L’aria è più lieve, e il cuore intenerito.

Suonano a distesa le campane

Quaresima finita, osanna al salvatore

La più grande delle feste cristiane

Saluta la resurrezione del Signore.

Giorno solenne e maestoso

In ogni uomo Cristo è risorto

Un senso d’allegrezza contagioso

I fiori sbocciano nel prato e nell’orto.

La colomba bianca vola nel vento

Ramo d’ulivo di pace e verità

Gioia e amore grande mai spento

Un altruismo che parla di bontà.

La tavola è imbandita per la festa

L’uovo colorato è pieno di sorprese

Con tanti bei pensieri nella testa

Torni il sereno non solo al Belpaese.

In tempo di guerra siamo tutti sconfitti

Che sia la Pace nel mondo da bramare

Nei cuori la speranza, la fine dei conflitti

La resurrezione e la vita per ricominciare.

Maria Rosa Bernasconi