Santa Messa in suffragio dei Presidi e dei professori defunti della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

Parte con tre date europee il "Runnegghiè tour" di Alessio Bondì: il 21 novembre dal The Grace di Londra prenderà il via il viaggio che porterà il cantautore siciliano e il suo nuovo album, da poco uscito, in giro per l'Europa e l'Italia. Poi tappa a Bruxelles, Berlino, rientro in Sicilia con tre concerti a Palermo, Messina e…