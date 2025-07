Salvo Ferrara il 3 agosto in concerto al Tempio di Hera-Selinunte per il Selinunte Estate 2025

SALVO FERRARA il 3 agosto in concerto al Tempio di Hera – Selinunte (Tp), in occasione di Selinunte Estate 2025. Presenterà “Music from Myths” un viaggio sonoro tra antichità e modernità ispirato ai miti greci.

Il 3 agosto Salvo Ferrara si esibirà in concerto al Tempio di Hera all’interno dello splendido Parco Archeologico di Selinunte (ore 21.00 – clicca qui per info biglietti – box office: Parco Archeologico di Selinunte) nell’ambito di Selinunte Estate 2025 (organizzata da Parco Archeologico di Selinunte insieme a CoopCulture con Genìa). Presenterà “Music from Myths,, opera musicale dal soundtrack composer e music producer siciliano “modern-classic” che unisce tradizione e innovazione e si ispira al patrimonio culturale della Sicilia, come le sculture e i rilievi dei templi greci di Selinunte, il più importante complesso architettonico dell’Occidente greco.

L’opera musicale, che reinterpreta il passato attraverso il linguaggio della musica postmoderna influenzato dall’intensa suggestione derivante delle figure mitologiche, offre un’interpretazione spiccatamente contemporanea del rapporto suono/immagine: un’ambientazione sonora che vede alternarsi momenti evocativi ad episodi ritmicamente incalzanti e che si avvale di timbriche crossover grazie all’interazione fra apparecchiature elettroniche e strumenti acustici.

Sul palco, Salvo Ferrara (piano e synth) sarà affiancato da Fabio Ferrara, primo violino; Pippo Di Chiara, secondo violino; Gaspare d’Amato, viola; Vincenzo Toscano (violoncello); Sandro Mancuso (sax), con la special guest Flavia Frisone (voce recitante in greco antico) storica del mondo antico dell’Università del Salento, che ha scritto la prefazione all’opera.

Il concerto è supportato da Mangia’s: “Mangia’s, brand alberghiero italiano con 16 strutture tra Sicilia e Sardegna, rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del territorio e della cultura locale sostenendo il concerto del soundtrack composer e music producer siciliano Salvo Ferrara, nella suggestiva cornice del Tempio di Hera a Selinunte”.

Il progetto, distribuito da CoopCulture e disponibile in versione fisica negli stores dei più importanti siti museali ed archeologici della Sicilia e in vendita in tutte le piattaforme digitali e sul sito dell’artista , nasce grazie ad una intensa collaborazione con il Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” di Palermo con l’obiettivo di cogliere la relazione fra alcune delle più interessanti testimonianze dell’arte greca nel Mediterraneo, le Metope di Selinunte – l’Europa sul toro, che si osserva nella copertina del progetto, esposta al Museo Archeologico Salinas di Palermo e proveniente da Selinunte, diventa una metafora perfetta di fusione e trasformazione – ed il mondo dei suoni, territorio già in parte esplorato dal musicista polacco Karol Szymanowsky che ad esse, nel 1915, dedicò una composizione per pianoforte. Salvo Ferrara riprende idealmente quel filo, portando la stessa ispirazione nella modernità e arricchendola con tecnologie sonore avanzate.

Il lavoro è incentrato sul rapporto fra percezione uditiva e suggestione visiva e si articola in 10 brani: Preluvox, Ghost, Hera, Selinus, Kore, Leftovers, Restart, Solid Roots, Calypso, Ombra della sera. Il percorso di Music from Myths è stato caratterizzato da numerose performance live ospitate all’interno di importanti rassegne concertistiche: dal Museo Salinas alla GAM di Palermo, dal Segesta Teatro Festival al Teatro Pietra Rosa di Pollina, al Teatro Biondo di Palermo, ecc.

