Sabù Alaimo domani live in acustico al al Rolling Stones di Trapani

Il cantautore siciliano Sabù Aliamo domani sarà live in acustico al Rolling Stones di Trapani (via Nicolò Riccio, 15, Trapani – ingresso gratuito – ore 21.00). Sabù, oltre il suo vasto repertorio originale tra cui “il Meglio”, uscito il 7 novembre insieme al videoclip, reinterpreterà le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

“Il Meglio” è una ballata intimista e potente che mette al centro l’introspezione e la ricerca di equilibrio interiore. Un vero e proprio resoconto di vita, in cui l’ottimismo diventa l’antidoto per superare le difficoltà e la paura del futuro. Con un linguaggio diretto e autentico, Sabù Alaimo scava nell’animo umano “maneggiando” la propria verità più profonda e dolorosa. “Un disagio che cerca pace nella condivisione con gli altri. Il risultato – dice l’artista – una comunicazione senza filtri, sincera e viscerale.”

Il video dell’ultimo brano è stato girato in un giorno di pioggia al faro di Capo Zafferano, uno dei luoghi più suggestivi della costa palermitana. L’inverno, che si intreccia con un luogo solitamente vissuto d’estate, crea un contrasto di elementi evocativo, che rafforza il racconto del brano e ne amplifica l’intensità emotiva.

Testo e musica di Sabù Alaimo, produzione artistica dello stesso cantautore e di Leo Curiale, pubblicato dall’etichetta Arancia Records e distribuito da Believe Digital. Ad impreziosire l’arrangiamento del brano gli archi di Nicolò Costantino, prima viola dell’orchestra giovanile del maestro Riccardo Muti. Il videoclip è diretto da Sabù Alaimo con riprese a cura di Alessandro Ciminna.

