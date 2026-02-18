“Roy Paci in Jazz” da Sanremo al Teatro Santa Cecilia sul palco con l’Orchestra Jazz Siciliana

Quattro serate imperdibili per la stagione concertistica “Brass in Jazz”

19–22 febbraio | Real Teatro Santa Cecilia

Brass in Jazz – Musiche del nostro tempo

Dal 19 al 22 febbraio con doppio turno ore 19.00 e 21.30 – Real Teatro Santa Cecilia

La grande musica torna protagonista al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo un altro imperdibile appuntamento di Brass in Jazz, la rassegna della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group che questa settimana, dal 19 al 22 febbraio, ospita sul palcoscenico del Real Teatro Santa Cecilia uno degli eventi di punta della stagione concertistica: Roy Paci incontra l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Domenico Riina, per un progetto inedito, potente e sorprendente.

Quella che Roy Paci vive col jazz è una storia d’amore appassionata e turbolenta, ricca di colpi di scena, di momentanei intiepidimenti e repentini ritorni di fiamma, condotta sul filo di un corteggiamento seduttivo che gioca tra malizia e tenerezza, tra sensualità e spensieratezza: una storia che, comunque, lo lega al jazz in modo viscerale e imprescindibile, soprattutto per quella inesauribile voglia di sperimentare e vivere esperienze sempre nuove e imprevedibili che da sempre anima il trombettista di Augusta. In ciò Roy Paci è rimasto in fondo lo stesso ragazzo di quando, neanche decenne, cominciava a suonare nella banda municipale della città natale. All’interesse per il jazz presto se ne aggiungeranno altri, specie a partire dagli anni Novanta, quando prende a girare il mondo sostando a lungo in Sudamerica, tra Argentina e Uruguay, per poi andare a suonare la “makossa” africana in Senegal. Quando rientra in Italia, il trombettista (ma anche cantante, compositore e produttore discografico) comincia a mettere a soqquadro la scena musicale nazionale ed europea promuovendo e partecipando a mille avventure sonore, tra cui, per citarne solo alcune, Persiana Jones, Mau Mau, Qbeta, Banda Jonica, Aretuska, Africa Unite e Corleone; per non parlare delle innumerevoli collaborazioni con artisti di rango come Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Caparezza, Ivano Fossati, Subsonica, Piero Pelù, Negrita, Mike Patton, Tony Levin e, soprattutto, Manu Chao col quale farà un lungo tour mondiale dopo aver registrato assieme un album di grande successo (“Próxima estación: Esperanza”). C’è pure Sanremo tra le sue scorribande: nel 2018 partecipa in coppia con Diodato (la loro canzone finirà ottava) e proprio tra pochi giorni tornerà sul palco dell’Ariston nella serata delle cover assieme a Samurai Jay e Belén Rodriguez. Quella di Roy Paci è una musica meticcia con un’anima decisamente groove, è un cocktail ad alta gradazione alcolica di jazz, latin, ska, folk, world music, funk, tradizione popolare medi terranea e molto altro. Questa inedita collaborazione con l’Orchestra Jazz Siciliana offre un repertorio che, a parte qualche classico del jazz e di Tenco (da Paci sempre prediletto), abbraccia un po’ tutta la sua carriera e che ora viene esaltato dagli arrangiamenti originali di Vito Giordano e Ninni Pedone: insomma, è la nuova e affascinante esperienza di un percorso artistico ancora in continua e magnifica evoluzione.

