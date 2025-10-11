ROJO “20 MQ” il nuovo singolo del cantante palermitano è il nuovo singolo del cantante palermitano, disponibile in digitale, insieme al videoclip, a partire da oggi: “un brano che racconta con sguardo più maturo la propria infanzia e adolescenza e il rapporto con i genitori”.

20 MQ è il primo estratto dal nuovo Ep “ELETTROAMORE”

Infanzia, adolescenza, il rapporto con i genitori. Con 20 MQ, disponibile da oggi in digitale, insieme al videoclip, a partire da oggi, ROJO, cantante palermitano,racconta dalla prospettiva di chi si permette di ripercorrere con sguardi e accenti più maturi queste fasi della vira. Questo brano, primo singolo estratto dal nuovo EP “ELETTROAMORE” disponibile dalle prossime settimane è, forse, il capitolo più intimo e sincero del progetto.

Immerso nelle sonorità alternative rap, in questo brano emerge una relazione complessa, fatta di lontananze e improvvisi avvicinamenti, di solitudine e voglia di scappar via. Ma con nuove consapevolezze e proprio grazie alla musica, ROJO può guardare alla sua storia con maggiore fiducia e persino con una certa nostalgia.

Il videoclip, che esce in contemporanea, raccoglie il mood e le sensazioni del brano, lavorando per sottrazione in modo che emerga una giornata come tante del ROJO adolescente in una delle fughe segrete dagli adulti. Il disagio, la ribellione, i desideri, le scelte generazionali, sono sullo sfondo e un tocco leggero e poetico le mostra in altra luce. I tre protagonisti vagano nel caos urbano, cercano un loro posto nel mondo e, provvisoriamente, lo trovano in una silenziosa ferrovia abbandonata, triste ma potentemente evocativa, rifugio dalle pressioni quotidiane.

È un viaggio metaforico e concreto, dalla confusione a un luogo naturale antropizzato ma isolato. Due ragazzi e una ragazza inconsciamente esplorano un senso di libertà e spensieratezza. Il video, dalle caratteristiche spiccatamente cinematografiche, esalta gli aspetti meno immediatamente visibili di 20MQ, facendoli risaltare in uno stile visivo realistico, e “risuonando” la sottile malinconia di ROJO per un’età che non tornerà più.

Il videoclip, diretto da Gabriele Lo Cascio, nasce dall’incontro artistico con Rojo. La loro amicizia sboccia sin dai primi anni dell’infanzia, quando condividono viaggi ed estati in famiglia. Durante l’adolescenza poi si perdono di vista e ognuno intraprende il proprio percorso, Rojo quello musicale mentre Gabriele si interessa al mondo cinematografico.

Entrambi si trasferiscono a Roma per gli studi accademici e ritrovarsi nella capitale in quelle nuove vesti, quasi per caso, prende la forma inattesa della collaborazione artistica. Il processo creativo li guiderà nell’estate 2025 all’ideazione, produzione e realizzazione di un intenso videoclip per 20MQ, l’ipnotico singolo di Rojo.

