RizzutoGallery. Lettere dalla galleria/3: Sostenere una geografia dell’arte

di Eva Oliveri

Ci sono scelte che compiamo nel tempo e che finiscono poi per raccontare molto della nostra identità.

Nel corso degli anni, la mia Galleria ha costruito una parte importante del proprio lavoro attorno ad artisti italiani: Mattia Barbieri, Anna Capolupo, Antonio Catelani, Francesco De Grandi, Daniele Franzella, Luca Pancrazzi, Francesca Polizzi, Lucio Pozzi, Luigi Presicce.

Artisti diversi per generazione, linguaggio, percorso e sensibilità, ma accomunati da una ricerca forte, riconoscibile, capace di parlare dal nostro Paese senza restare chiusa nel nostro Paese.

Accanto a loro convivono e proseguono, nel programma della Galleria, anche artisti non italiani come Richard Deacon, Jáchym Fleig e Katharina Maderthaner, perché sostenere l’arte italiana non significa restringere lo sguardo, ma inserirlo dentro un dialogo più ampio, nazionale e internazionale.

Rappresentare e promuovere artisti italiani, in Italia e all’estero, significa per noi assumersi la responsabilità di dare continuità ai loro percorsi, creare occasioni e investire perché le loro opere possano essere viste, comprese, collezionate e riconosciute, contribuendo così a una storia culturale più ampia.

Il valore di un Paese si misura nella qualità delle sue istituzioni, nella solidità della sua economia, nella capacità di costruire infrastrutture, servizi, diritti, opportunità, ma anche nella cura che sa dedicare all’arte, alla cultura, al pensiero.

Quando questa cura non è abbastanza forte, o non è abbastanza continua, può accadere che siano le strutture private, le gallerie, le fondazioni, finanche i collezionisti, ad assumersi una parte di questa responsabilità.

Perché collezionare arte, quando nasce da attenzione e consapevolezza, non significa soltanto acquistare opere, ma custodire percorsi, sostenere artisti, dare continuità a una storia culturale che altrimenti rischierebbe di restare fragile o dispersa.

Buona Festa della Repubblica!

Eva Oliveri

SITO WEB UFFICIALE DELLA RIZZUTOGALLERY:

https://www.rizzutogallery.com