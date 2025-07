“Risate e Solidarietà – Il Teatro che Sostiene”

La Piccola Accademia dei Talenti porta in scena a Palermo una parodia solidale tra mito e realtà

Giovedì 3 luglio alle ore 21:00, presso il Teatro Marcello Puglisi in Piazza San Marino 2 (Palermo), il laboratorio teatrale classe adulti della Piccola Accademia dei Talenti porterà in scena “Il Pomo della Discordia ”, una riscrittura divertente e attuale del celebre mito greco, scritta e diretta da Simona D’Angelo, con l’aiuto regia di Gennaro D’Acconti.

Sarà una serata speciale, non solo per la qualità artistica dello spettacolo, ma soprattutto per lo spirito che lo anima:

il contributo per assistere alla serata sarà interamente devoluto a favore di una giovanissima artista con bisogni speciali, per sostenerne gli studi e accompagnarla nel suo percorso di crescita creativa.

Un cast straordinario… nella sua normalità

A calcare la scena sarà un gruppo eterogeneo , composto da docenti, impiegati comunali, studenti, assistenti sociali, veterinari, infermieri, impiegati regionali, barbieri, pensionati e altri cittadini che hanno scelto il teatro come spazio di espressione, crescita e condivisione.

Il cast:

Anna Galioto, Ines Gagliani, Daniela Giannino, Francesca Denaro, Rosalba Pesco, Daniela Rogato, Antonella Zuccaro, Sarah Marino, Giovanna Lupo, Claudio Perricone, Andrea Alletto, Jehoida Marino, Tony Alvich, Pino Meli, Antonella Cerniglia, Salvo Genova, Alessandro Treviso.

Un gruppo che lavora per un obiettivo comune: trovare nel teatro la propria autenticità, riscoprendo la bellezza del fare arte insieme. Grazie al loro impegno e alla loro sensibilità, l’iniziativa solidale assume un valore più profondo: la genuinità del dono, il potere socializzante dell’arte, l’impatto concreto del teatro nella vita reale.

Trucco e parrucco saranno curati dal centro di formazione professionale ERIS .

Simona D’Angelo: quando l’arte si fa responsabilità

Regista, drammaturga , attrice e direttrice artistica della Piccola Accademia dei Talenti, Simona D’Angelo è da sempre promotrice di un teatro che emoziona, ma che soprattutto agisce.

L’iniziativa solidale è nata proprio da una sua proposta, accolta con entusiasmo e sensibilità da tutti gli attori coinvolti:

“Il teatro non deve solo intrattenere. Deve educare, accogliere, restituire. Questa è la nostra missione e questo è il senso profondo di questa serata,” afferma la regista.

Dettagli dell’evento

Spettacolo: Il Pomo della Discordia – Parodia solidale

Il Pomo della Discordia – Parodia solidale Quando: Giovedì 3 luglio 2025, ore 21:00

Giovedì 3 luglio 2025, ore 21:00 Dove: Teatro Marcello Puglisi – Piazza San Marino 2, Palermo

– Prenotazioni e info:

327 6818872





Una serata per ridere insieme, ma anche per costruire qualcosa di concreto: perché il teatro, quando incontra la solidarietà, lascia il segno.

Ph di HARAS.Photography