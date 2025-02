Riflessi di donna …nella mostra personale di Euplemio Macrì | di Meri Lolini

Venerdì 7 marzo, dalle ore 18:00, la Galleria Patrizia Anastasi Arte si tinge di rosa. Presso gli spazi espositivi dell’Associazione Culturale Plus Arte Pulse, in Viale Giuseppe Mazzini 1/A, Roma, si inaugurerà la mostra personale di Euplemio Macrì, “Riflessi di donna”. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Macrì propone un percorso visivo unico, in cui l’arte si fa voce dell’essenza, della forza e della bellezza dell’universo femminile. Una raccolta di tele raffinate e ipnotiche, che uniscono modernità alla celebrazione delle donne.

Euplemio Macrì, un viaggio tra arti e materia

Nato a Roma negli anni ’60, Euplemio Macrì si forma con studi classici e coltiva fin da giovane la passione per le arti. Inizia con la musica, padroneggiando il violoncello e il pianoforte, e si dedica poi al teatro sperimentale e al cinema. Nel 2016 ritorna alla pittura, un amore mai sopito, intraprendendo un percorso di intensa sperimentazione. Dai ritratti a inchiostro alle grandi tele acriliche, Macrì esplora con originalità tecniche e materiali, tra cui sostanze alchemiche, pietre preziose, ottone e rame. Particolarmente suggestivo è l’uso delle foglie d’oro, che conferisce alle sue opere una luminosità magica e onirica. Le sue creazioni, caratterizzate da texture sorprendenti e profonde, intrecciano pittura fluida, elaborazioni fotografiche ed elementi ottici. Macrì ha esposto le sue opere in sedi prestigiose, tra cui il Museo Maca di Anagni, la Fiera d’Arte di Padova e il Castello baronale di Minturno, conquistando il pubblico con tessiture visive affascinanti e composizioni di rara intensità.

Saranno ospiti il regista Gabriele Lazzaro e l’artista Riva GLDF

Durante l’evento il regista e attore Gabriele Lazzaro presenterà il suo toccante cortometraggio “In nome di ogni donna“, prodotto dalla giornalista Didi Leoni e dedicato a Giulia Cecchettin ed a tutte le donne vittime di violenza. Il film, che sarà presentato il 20 marzo in Senato, è interpretato da Annamaria Malipiero, Daniela Giordano, Danilo Brugia e lo stesso Lazzaro. Ha una colonna sonora originale firmata da Mariella Nava. Gli omaggi all’universo femminile proseguono con Riva GLDF, artista di respiro internazionale celebre per i mosaici contemporanei fatti di macchinine, che esporrà l’opera creata appositamente per la presentazione del cortometraggio. Recentemente protagonista di una personale presso le Sale della Soprintendenza di Palazzo Reale a Napoli e di una collettiva al Philadelphia Museum of Art, Riva GLDF arricchirà la serata con la sua visione unica e potente.

DETTAGLIO DELL’OPERA . PAROLE SOTTOVENTO

Realizzata con Tecnica mista su tela Dimensioni 100×150 anno 2024