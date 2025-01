Richard Galliano, l’unico jazzista che esista al mondo che incide per la Deutsche Grammophone per Brass in Jazz – Musiche del nostro tempo

Un progetto in esclusiva nazionale al Real Teatro Santa Cecilia con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina per Brass in Jazz Musiche del nostro tempo. In programma anche una prima assoluta internazionale con Giovanni Sollima e l’Orchestra Jazz Siciliana

10/11/12 gennaio con doppio turno ore 19.00 e 21.30 – Real Teatro Santa Cecilia

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group inaugura il Nuovo Anno con un concerto in prima ed esclusiva nazionale con protagonista l’artista internazionale Richard Galliano, l’unico jazzista che esista al mondo che incide per la Deutsche Grammophone e su questo lo stesso musicista dichiara “Essere un artista Deutsche Grammophon mi permette di far conoscere la fisarmonica ad un pubblico più ampio, superando gli stereotipi e dimostrando la sua versatilità. Credo che ogni strumento debba avere la libertà di esplorare generi diversi, senza confini“. Grande attesa per l’appuntamento di questo fine settimana della Stagione Concertistica “Brass in Jazz 2024 – 2025 Musiche del nostro tempo” che porta la firma della direzione artistica di Luca Luzzu e che vedrà Galliano sul palco del Real Teatro Santa Cecilia accompagnato dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina. Un fine settimana, da venerdì 10 e sabato 11 gennaio con doppio turno ore 19.00 e 21.30, a domenica 12 gennaio sempre con doppio turno ore 18.00 e 20.30, all’insegna del puro jazz che il Brass Group offre oramai da più di 50 anni con il ciclo denominato Musiche del nostro tempo.

Tra i grandi nomi che arricchiscono il cartellone risplende proprio quello del fisarmonicista di origini italiane. «Richard Galliano ha cambiato il corso della storia della fisarmonica. Possiamo parlare del prima e del dopo Galliano» così viene considerato da Yasuhiro Kobayashi, fisarmonicista e collaboratore musicale della cantante Bjork. E Galliano stesso dichiara “Era il mio desiderio più caro: dare un giusto spazio a questo strumento, ingiustamente qualificato come il “pianoforte dei poveri”, mentre la mia fisarmonica è sempre stata uno “Steinway con le cinghie”. Deciso a ripristinare l’immagine del mio strumento, ho lasciato il mio villaggio natale e sono “salito a Parigi” come molti altri. Lì ho avuto la possibilità di incontrare artisti che mi hanno subito dato fiducia, tra cui i fisarmonicisti come Joss Baselli e André Astier, i cantanti come Claude Nougaro, Serge Reggiani e Barbara, i jazzisti come Chet Baker, Charlie Haden, Ron Carter e Michel Portal…Poi, all’inizio degli anni Ottanta, c’è stata la collaborazione e la nascita di un’amicizia con Astor Piazzolla, e una stretta collaborazione per diverse creazioni “Familles d’Artistes”, “Le Songe d’une Nuit d’Été”, “Trois Préludes pour accordéon de concert”, “Ballet Tango per quattro fisarmoniche”.

Galliano interviene sul concerto ospite del The Brass Group dichiarando “Conosco la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana e il Maestro Garsia per avere suonato a Palermo nel 1993 e nel 1999. So del loro incredibile lavoro per il jazz, e sono davvero entusiasta di poter finalmente suonare con loro dopo che il Covid ha rimandato più volte questo incontro. Non vedo l’ora di suonare! Qualche anno fa ho registrato un album con la Brussels Jazz Orchestra e ne conservo un ricordo fantastico. Suonare con una big band come è un’esperienza unica, i colori dell’orchestra esaltano la musica in modo straordinario. Conosco la reputazione dell’Orchestra Jazz Siciliana e i grandi nomi che hanno ospitato, sono sicuro che sarà un concerto memorabile. Il programma sarà incentrato sulle mie composizioni, arrangiate per l’orchestra, con l’aggiunta di alcuni brani del loro repertorio. Mi aspetto un pubblico caloroso e appassionato, pronto a lasciarsi trasportare dalla musica”.

Un incontro straordinario tra il poeta dell’accordéon e una delle formazioni più affascinanti della scena jazz nazionale: Richard Galliano si esibisce insieme all’Orchestra Jazz Siciliana, portando sul palco un universo sonoro che attraversa il tango, lo swing, il valzer musette e il jazz in tutte le sue forme.

Galliano è un virtuoso che ha reinventato la fisarmonica, rendendola protagonista di un repertorio che spazia dal classico al moderno, dal jazz alla fusion. Con la sua straordinaria tecnica e sensibilità, ha collaborato con leggende come Chet Baker, Astor Piazzolla, Ron Carter e molti altri. In queste serate, il respiro della fisarmonica condurrà in un viaggio senza confini, che unisce il passato e il presente della musica internazionale.

È con più di quattrocento opere composte o arrangiate da Richard Galliano che questo interprete ha potuto affermare di anno in anno il suo formidabile talento di compositore e arrangiatore. È attraverso diversi universi e progetti musicali che Richard Galliano dà la piena misura del suo talento di compositore con Tango pour Claude, La Valse à Margaux, Madreperla, Opale concerto, Petite Suite française, Chat Pître o più recentemente l’oratorio Les chemins noirs che sono alcuni esempi dei titoli forti del suo repertorio

Line up

Sassofoni e legni

1. Irene Pizzo

2. Orazio Maugeri

3. Antonino Oddo

4. Francesco Marchese

5. Gaspare Palazzolo

6. Antonino Pedone

Trombe e flicorni

7. Silvio Barbara

8. Alberto Anguzza

9. Faro Riina

10. Pietro Pedone

Tromboni

11. Salvatore Pizzurro

12. Salvatore Pizzo

13. Salvatore Nania

14. Valerio Barrale

Ritmica

15. Giuseppe Costa (Contrabasso)

16. Paolo Vicari (batteria)

17. Richard Galliano (accordéon)

18. Domenico Riina, direzione

La Stagione Brass in Jazz 2024-2025 prosegue con i seguenti concerti:

– 10-11-12 gennaio: Richard Galliano, accompagnato dall’Orchestra Jazz Siciliana, ci porterà in un Viaggio tra melodie indimenticabili.

– 24-25-26 gennaio: Il Paula Morelembaum Trio presenterà Bossarenova, un omaggio alla bossa nova e alle sue influenze jazzistiche.

– 7-8-9 febbraio: Giovanni Sollima e l’Orchestra Jazz Siciliana presenta Cello Jazz, un incontro tra il violoncello e le sonorità jazz.

– 21-22-23 febbraio: Les Brunettes, con il loro stile unico, ci delizieranno con A Vocal Harmony.

– 7-8-9 marzo: Simona Molinari, ritorna accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana, ci farà vivere Maldamore, un mix di passione e melodia.

– 14-15-16 marzo: L’Emma Smith Quartet presenterà From Puppini Sister to Now, una celebrazione della vocalità jazz contemporanea.

– 28-29-30 marzo: Alfredo Rodriguez, insieme all’Orchestra Jazz Siciliana, ci porterà From Cuba to Palermo, un ponte musicale tra culture.

– 4-5-6 aprile: Joscho Stephan si esibirà con Djangology, un tributo al grande Django Reinhardt.

– 11-12-13 aprile: Gabrielle Cavassa, accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana, con il concerto “The Woman Sings the Blues: Gabrielle Cavassa sings Billie Holiday Music”, un viaggio tra emozioni e sonorità coinvolgenti.

Un cartellone ricco di eventi imperdibili che promette di coinvolgere appassionati e neofiti del genere. La stagione di Brass in Jazz non è solo un’opportunità per ascoltare grandi artisti, ma anche un’occasione per vivere l’arte e la cultura in un’atmosfera unica.

