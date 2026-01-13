Riccardo Randisi e Claudio Giambruno in concerto al Circolo Artistico con “Melodie Italiane”

Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 19:30 – Circolo Artistico Viale Regina M. di Savoia 101 Mondello – Palermo

Il Circolo Artistico inaugura il nuovo anno con un appuntamento musicale di grande eleganza e intensità: MELODIE ITALIANE, il concerto di apertura della stagione 2026.

Protagonisti della serata sono Claudio Giambruno ai sassofoni e Riccardo Randisi al pianoforte, due musicisti siciliani di riconosciuto talento e profonda sensibilità artistica. Il loro dialogo musicale accompagna il pubblico in un viaggio emozionante attraverso alcune delle pagine più amate della melodia italiana.

Il repertorio propone riletture raffinate di capolavori senza tempo firmati da Piero Piccioni, Ennio Morricone, Nino Rota, Umberto Bindi e Bruno Martino, in cui l’eleganza della tradizione melodica si fonde con la libertà espressiva dell’improvvisazione jazz. Ne nasce un racconto sonoro intimo, coinvolgente e ricco di suggestioni.

Un concerto pensato per emozionare e per ascoltare, un invito a lasciarsi accompagnare nel nuovo anno dalla forza gentile della musica.

Al termine del concerto seguirà cena servita al tavolo, per proseguire la serata in un clima conviviale e accogliente.

Menu:

– Busiate pistacchiosa

– Involtini con crema di patate e verdure

– Dessert della casa

Quota di partecipazione (concerto + cena): €25

Luogo:

Circolo Artistico

Viale Margherita di Savoia 101, Mondello (PA)

Ingresso con posteggio da Via Marinai Alliata, 5

Info e prenotazioni:

380 908 7129

347 677 3311 (Domenico Ruisi)

Il primo concerto dell’anno è un augurio: un modo per dirsi ricominciamo, insieme, con la musica giusta.