Cerimonia di inaugurazione a conclusione dei lavori di restauro conservativo del “Portale Gotico Chiaramontano” storico ingresso del Conservatorio di Stato di Musica Alessandro Scarlatti  

Il Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti, uno dei più antichi d’Italia e può essere annoverato, per numero di cattedre, studenti e varietà dell’offerta formativa, tra gli istituti più rappresentativi del comparto dell’Alta Formazione Artistica Musicale del Ministero dell’Università e della Ricerca, invita tutta la cittadinanza venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 11.00 alla Cerimonia di inaugurazione a conclusione dei lavori di restauro conservativo del “Portale Gotico Chiaramontano”, storico ingresso del nostro Conservatorio.

Realizzato intorno al 1370, il portale proviene dall’antica Chiesa dell’Annunziata (XIV sec.) ed è un raro esempio di stile gotico chiaramontano in Sicilia, con eleganti decorazioni anglo-normanne. Trasferito nella sede attuale nel 1617, divenne l’ingresso principale del Conservatorio del Buon Pastore, fondato dal viceré Francisco Ruiz de Castro.

Dopo oltre 600 anni di storia, il portale torna oggi al suo splendore originario grazie al restauro finanziato dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e all’alta sorveglianza della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.

