Renato Ongania selezionato per il Minorities Fellowship Programme delle Nazioni Unite

da | 11 Agosto 2025 | Attualità, Esperienze, Interviste

Per la prima volta un italiano selezionato al Minorities Fellowship Programme delle Nazioni Unite


Dal 2005, il Minorities Fellowship Programme dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) forma attivisti e ricercatori impegnati nella tutela delle minoranze in tutto il mondo. In vent’anni di storia, nessun italiano era mai stato selezionato. Quest’anno, a rompere il primato, è Renato Ongania, fondatore della Cattedra della Pace di Assisi e ideatore dell’Osservatorio Nazionale sulle Minoranze.

L’incontro con Ongania assume la forma di un dialogo diretto.

Renato Ongania

D. Cosa significa per lei essere il primo italiano selezionato per questo programma ONU?
R. È un riconoscimento importante, non solo personale ma per l’Italia intera. Il mio obiettivo è portare a Ginevra la ricchezza e la complessità delle minoranze linguistiche, religiose ed etniche presenti sul nostro territorio. Questo non è un traguardo individuale: è un ponte tra le comunità locali e la scena internazionale.

D. Come si collega questa esperienza al suo lavoro in Italia?
R. Ho appena lanciato l’Osservatorio Nazionale sulle Minoranze, promosso dalla Cattedra della Pace di Assisi. È uno strumento di ricerca e dialogo che nasce per raccogliere dati, elaborare analisi e formulare proposte concrete per il miglioramento della convivenza civile e la prevenzione delle discriminazioni.

D. Quali sono i prossimi passi?
R. Il programma ONU si svolgerà dall’1 al 29 novembre tra Bolzano ed il Palazzo delle Nazioni a Ginevra. Porterò con me una prima indagine nazionale sulle minoranze, avviata con il contributo di Comuni e associazioni. Voglio che le comunità minoritarie sappiano che hanno un canale diretto per far sentire la propria voce.

D. Un messaggio per gli italiani?
R. La nostra Costituzione ci ricorda che l’uguaglianza e il rispetto delle diversità sono pilastri della Repubblica. Proteggere le minoranze non è solo un atto di giustizia, ma un investimento nella coesione e nella pace sociale. Invito tutti – istituzioni, cittadini e membri delle comunità minoritarie – a partecipare a questa iniziativa.

About the Fellowship Programme

https://www.ohchr.org/en/about-us/fellowship-programmes/minorities-fellowship-programme

Minorities Fellowship Programme

United Nations training programme for minorities:

Articoli correlati

“Note di stelle”: Cefalù celebra la musica e le stelle

| | , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn L’11 agosto 2025 a Castello Bordonaro Mazzaforno (Cefalù, Pa), con il concerto di Alfredo Giammanco e la voce narrante di Marcello Barrale. Dopo il successo del concerto “Absolutely… Ennio Morricone” (unica data in Sicilia) del duo Gilda Buttà  e Luca Pincini, il prossimo appuntamento con l’estate culturale cefaludese, organizzata dalla Cooperativa Le Baccanti, sarà l’ 11 agosto 2025…

Festival Sudamericana 2025 – San Ginesio (MC)

| | , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Il Festival Sudamericana si rinnova ancora una volta e presenta al suo pubblico e a quello che lo seguirà, la tredicesima edizione, 2025, ricca sempre più d’arte, passioni e sentimenti. La manifestazione nata sul filo ispiratore della cultura del tango nell’Agosto del 2013 a San Ginesio…

“Il Festival dei Ventimiglia”: convegno di studi sulla storia medievale a Montelepre

| | , , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Nel cuore del borgo di Montelepre, tra le antiche mura della suggestiva Torre Ventimiglia, sabato 6 settembre 2025 con inizio alle ore 17:00, si terrà il convegno culturale “Il Festival dei Ventimiglia”, un appuntamento prestigioso dedicato alla storia medievale siciliana, con particolare attenzione al ruolo centrale…

Pin It on Pinterest

Share This