Ravelstein: un tributo all’amicizia

da | 10 Novembre 2025 | Attualità, Libri

La luminescente figura di Saul Bellow, premio Nobel per la letteratura nel 1976, si staglia come un faro nella letteratura americana del Novecento. Le sue opere, un vasto e variegato panorama di introspezione psicologica e di critica culturale, ci offrono una visione profonda e sfaccettata della condizione umana, con un focus particolare sulla vita urbana americana e l’esperienza ebraico-americana. La sua scrittura, un delicato equilibrio di introspezione e di ironia, è caratterizzata da una profonda comprensione dell’animo umano e dalle sue complessità.

Ravelstein, una delle ultime fatiche del grande scrittore, è un romanzo che si presenta come un tributo alla memoria di un amico caro, Allan Bloom, filosofo e autore del formidabile saggio “La chiusura della mente americana”. Il protagonista, Abe Ravelstein, è un ritratto di Bloom, un intellettuale dalle mille sfaccettature, un docente di filosofia politica che ha raggiunto la fama e la ricchezza grazie al successo planetario di un suo libro. La storia della genesi del romanzo è legata alla promessa che Bloom fece a Bellow di scrivere una biografia dopo la sua morte, promessa che Bellow mantenne con questo romanzo.

Il racconto è costruito come un dialogo tra il narratore, uno scrittore di successo di nome Chick, e il protagonista che gli chiede di scrivere la sua biografia. La narrazione si snoda tra alberghi di lusso a Parigi, un appartamento di Chicago, l’Ospedale dove il protagonista viene ricoverato, ovviamente i campus universitari, e si arricchisce di digressioni sull’Olocausto e riferimenti a Platone, Socrate, Rousseau, Macchiavelli che formano la trama con cui Ravelstein legge il presente.

Forse nella parte finale la scrittura si appesantisce, ma la prima parte del romanzo è formidabile, nitida e giocosa; aver scritto quelle prime 150 pagine per Bellow dev’essere stato un vero spasso. Ravelstein appartiene alla categoria degli Stoner e dei Pnin, una categoria immaginaria di docenti universitari americani che escono dai canoni, incarnano veri outsider e in virtù delle loro idiosincrasie assurgono a vette di somma intelligenza, di assoluta comicità e cristallino disincanto, e di drammatica tenerezza.

Come diceva Bellow, “Se c’è una cosa di cui sono sicuro è che questo mondo non basta di certo, e se non c’è altro se lo possono riprendere tutto intero”. Queste parole riecheggiano nella mente del lettore come un mantra, un richiamo alla profondità e alla complessità della condizione umana. La sua storia è anche una riflessione sulla sofferenza e la morte, e sulla lezione più importante che si può trasmettere: “La sofferenza è forse l’unico mezzo valido per rompere il sonno dello spirito”. Una lezione che riecheggia nelle parole di Bellow, quando dice che “la paura governa il genere umano. Il suo è il più vasto dei domini”.

Un romanzo che è un testamento alla vita, alla cultura e alla ragione, e che ci ricorda che, nonostante tutto, la speranza è sempre possibile. ‘L’uomo che si annoia fa più strada degli altri. Ti rispettano, quando ti annoi’. La relazione tra Bellow e Bloom era molto stretta, tanto che scelsero di abitare in due case adiacenti a Chicago, per poter stare insieme dalla mattina alla sera. Questo romanzo è un tributo a quella amicizia e alla profonda influenza che Bloom ebbe sulla vita e l’opera di Bellow.

Stefania Lo Piparo

Articoli correlati

Le Novelle brevi di Sicilia di Andrea Giostra | Recensione e critica letteraria di Gabriella Maggio

| | , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Sebastiano Vassalli era solito ripetere che non si può raccontare la contemporaneità perché ne verrebbe fuori solo rumore di fondo, brusìo fastidioso. Le voci – diceva – arrivano solo dal passato. Il contrario pensa Andrea Giostra autore di Novelle brevi di Sicilia –PandiLettere Edizioni 2023, che…

“Io che nasco immaginaria”, presentazione del libro della stilista Chiara Boni all’atelier di Valentina Costanzo, a Palermo

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn La stilista Chiara Boni sarà protagonista del nuovo appuntamento della rubrica “Donne, incontri e confronti”, che si svolgerà nell’atelier espositivo della designer Valentina Costanzo, in via Petrarca 35, a Palermo, sabato 8 novembre dalle ore 17.30. La celebre stilista fiorentina, nonché cavaliere del lavoro, costumista e…

Sanità: Seconda Edizione “Il costo della salute”

| |

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Necessaria una riorganizzazione a 360° del SSN con il privato accreditato per una sanità più equa, trasparente e centrata sulle persone più fragili. Ieri nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio, si è tenuta la 2a ed. del Forum Nazionale “Il Costo…

Pin It on Pinterest

Share This