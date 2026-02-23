RAVEL TRA GLI INCANTI DELLE MILLE E UNA NOTTE E UNA FAVOLA SCRITTA DA COLETTE PER L’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

Due capolavori del repertorio francese come Shéhérazade e l’Enfant et Les sortilèges affidato alla bacchetta di Frédéric Deloche.

Politeama Garibaldi:

venerdì 27 febbraio, ore 20.30

sabato 28 febbraio, ore 17.30

Un viaggio nell’immaginazione, tra suggestioni orientali e teatro della fantasia: l’Orchestra Sinfonica Siciliana dedica i concerti di venerdì 27 febbraio alle ore 20.30 e sabato 28 febbraio alle ore 17.30, al Politeama Garibaldi di Palermo, a un programma interamente consacrato a Maurice Ravel, tra i compositori più raffinati del Novecento musicale.

Sul podio il direttore francese Frédéric Deloche con la partecipazione del mezzosoprano Majdouline Zerari interprete di Shéhérazade op. 41 e un ampio cast vocale per L’Enfant et les sortilèges, proposto con una mise en espace curata dalla regista Alessandra Panzavolta e le immagini del videomaker Vincenzo Mazzara.

La prima parte del concerto è appunto dedicata a Shéhérazade op. 41, ciclo di tre liriche per voce e orchestra su testi di Tristan Klingsor. Composto tra il 1903 e il 1904, il lavoro nasce dall’interesse di Ravel per un Oriente immaginato e letterario, più evocato che narrato. I tre brani – “Asie”, “La flûte enchantée” e “L’indifférent” – costruiscono atmosfere sospese e sensuali, in cui la parola poetica si intreccia a una scrittura orchestrale di grande finezza timbrica. In “Asie” la voce si distende in un racconto visionario; “La flûte enchantée “si avvolge attorno a una linea strumentale dolce e sinuosa; “L’indifférent” chiude la raccolta con un clima rarefatto e malinconico.

La seconda parte è dedicata a L’Enfant et les sortilèges, “fantasia lirica” su libretto di Colette, rappresentata per la prima volta nel 1925 a Montecarlo. L’opera racconta la storia di un bambino capriccioso che, punito dalla madre, sfoga la propria rabbia sugli oggetti e sugli animali della casa, che prendono vita e si ribellano in una sequenza di quadri fantastici. Solo quando il bambino mostra compassione verso uno scoiattolo ferito, il mondo si riconcilia con lui, e tutto si conclude con l’invocazione finale “maman”. Il ruolo dell’Enfant è affidato ad Anna-Doris Capitelli (L’Enfant), affiancata da Chiara Tirotta (Maman, Tasse Chinoise, Libellule), Maria Caterina Vitaggio (Le Feu, La Princesse, Le Rossignol), Daniela Cappiello (Pastourelle, Chouette, Chauve-souris), Cristina Melis (Chatte, L’Écureuil, Bergère, Pâtre), Paolo Ingrasciotta (L’Horloge Comtoise, Le Chat), Rosolino Claudio Cardile (La Théière, Rainette, Petit Vieillard) e Hidenori Inoue (Le Fauteuil, Arbre). Partecipano inoltre I Solisti di OperaLaboratorio diretti da Fabio Ciulla e il Coro di Voci Bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, preparato da Riccardo Scilipoti.

Dal punto di vista musicale, L’Enfant et les sortilèges è un vero caleidoscopio sonoro: Ravel attraversa jazz, ragtime, valzer e momenti corali, con una scrittura brillante e ironica, sempre sorretta da una orchestrazione raffinata e coloratissima. La produzione palermitana propone una mise en espace che valorizza la dimensione teatrale e coreografica del lavoro, in un dialogo costante tra canto, gesto e immagini.

PROGRAMMA

Maurice Ravel

(Ciboure, Bassi Pirenei, 1875 – Parigi 1937)

Shéhérazade op. 41, poema per voce e orchestra su testi di Tristan Klingsor

Majdouline Zerari mezzosoprano

I. Asie: Asie, Asie

Dedica a Madame Jeanne Hatto

II. La flute enchantée: L’hombre est douce et ton maître dort – Trés lent

Dedica a Madame René de Saint-Moceaux

III. L’ indifférent: Tes yeux sont doux comme ceux d’une fille – Lent

Dedica a Madame Sigismond Bardac

Durata: 21’

°°°

L’Enfant et les sortilèges (“Il bambino e gli incantesimi”)

Fantasia lirica in due parti su libretto di Colette

Durata: 52’

Personaggi e interpreti

L’Enfant (Il bambino) Anna-Doris Capitelli

Maman, Tasse Chinoise, Libellule (La Mamma, La Tazza cinese, La Libellula) Chiara Tirotta

Le Feu, La Princesse, Le Rossignol (Il Fuoco, La Principessa, L’Usignolo) Maria Caterina Vitaggio

Pastourelle, Chuette Chauvesouris (La Pastorella, Il Gufo, Il Pipistrello) Daniela Cappiello

Chatte, L’Écureuil, Bergère Pâtre (La Gatta, Lo Scoiattolo, Il Pastore) Cristina Melis

L’Horloge Comtoise, Le Chat (L’Orologio a pendolo, Il Gatto) Paolo Ingrasciotta

La Théière Rainette, Petit Vieillard (La Teiera, La Raganella, Il piccolo vecchio) Rosolino Claudio Cardile

Le Fauteuil, Arbre (La Poltrona, L’Albero) Hidenori Inoue

I Solisti di OperaLaboratorio

Fabio Ciullamaestro del coro

Coro di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

Riccardo Scilipotimaestro del coro di voci bianche

Alessandra Panzavolta regia

Vincenzo Mazzaravideomaker

Lorenzo Orlandimaestro di sala

Simone Pirainomaestro ai sopratitoli

Frédéric Delochedirettore

Orchestra Sinfonica Siciliana

Biglietteria

66a stagione 2025/2026

I biglietti per i singoli concerti hanno un costo da 18 a 30 euro (intero), da 14 a 24 euro (ridotto -20%), da 9 a 15 euro (ridotto -50%).

La riduzione -20% è valida per abbonati, docenti e convenzioni.

La riduzione -50% è valida per studenti under16 e disabili con accompagnatore.

I disabili con accompagnatore hanno diritto a una riduzione del 50%.

I biglietti per le prove generali e spettacoli scuole hanno un costo unico di 5 euro

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

Acquista online www.vivaticket.com

www.orchestrasinfonicasiciliana.it