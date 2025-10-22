Rai5: omaggio a Luciano Berio a cent’anno dalla nascita

Giovedì 23 ottobre su Rai5 lo speciale “Corale” e Sinfonia per otto voci e orchestra

Il 24 ottobre 1925 nasceva uno dei più grandi protagonisti del Novecento, Luciano Berio. A cento anni dalla sua nascita, lo speciale “Corale. Voci e sguardi su Luciano Berio”, in onda giovedì 23 ottobre alle 21.20 in prima visione su Rai5, ritrae la personalità, le opere e la vita del compositore e dell’uomo di cultura, profondo conoscitore della musica e della sua funzione educativa. Attraverso interviste e preziosi materiali delle Teche Rai, lo speciale – realizzato da Michele Dall’Ongaro con la collaborazione di Marta Teodoro e la regia di Luigi Carbone – racconta il suo processo creativo, così innovativo e sperimentale, anche grazie alle testimonianze di artisti che hanno collaborato con lui come Riccardo Chailly, Andrea Lucchesini e Luca Francesconi. Notevoli anche le testimonianze di grandi personalità come Umberto Eco, Luca Ronconi, Edoardo Sanguineti e Cathy Berberian.

L’omaggio a Berio prosegue in musica con la riproposizione di Sinfonia per otto voci e orchestra diretta da John Axelrod sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e con le voci dei The Swingle Singers, celeberrimo gruppo musicale che il 10 ottobre 1968 eseguì la Sinfonia in prima assoluta insieme alla New York Philharmonic Orchestra, sotto la direzione dello stesso Berio. Gli Swingles si sono rinnovati nel corso degli anni, mantenendo intatta la predilezione per la musica contemporanea che abitualmente affiancano al repertorio classico e agli arrangiamenti di brani pop, folk e jazz.

Come illustrava Berio «il titolo di Sinfonia non vuole suggerire analogie con la forma classica; va piuttosto inteso etimologicamente, come il ‘suonare insieme’ di otto voci e strumenti oppure, in senso più generale, come il ‘suonare insieme’ di cose, situazioni e significati diversi». Commissionata in occasione del centoventicinquesimo anniversario della New York Philharmonic Orchestra, Sinfonia è un intreccio di strumenti e voci tra canto, sussurri, parole tratte da Beckett e Lévi-Strauss, riferimenti a Mahler, Stravinskij, Schönberg, Debussy, Ravel e altro ancora. Il risultato è una musica caleidoscopica e postmoderna «la più sperimentale che abbia mai scritto», diceva Berio. La regia tv è di Ariella Beddini.