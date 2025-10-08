“Questo libro è un’esperienza unica, un invito a perdersi nella Sicilia più vera”: Le “Novelle brevi di Sicilia” vissute e recensite da Stefania Lo Piparo

di Stefania Lo Piparo

Le Novelle di Andrea Giostra sono un viaggio sensoriale e intimo, un mosaico di storie che catturano l’essenza di una Sicilia sospesa tra passato e presente. Montelepre e il cuore pulsante di Palermo diventano palcoscenici vibranti, dove la bellezza e le contraddizioni si intrecciano con naturalezza. Il linguaggio diretto e privo di artifici rende ogni racconto vivo, mentre l’eros emerge come forza primordiale, mai ammiccante, ma celebrato nella sua autenticità carnale e malinconica.

Queste Novelle non si limitano a narrare: sono finestre aperte su un mondo fatto di suoni, odori e colori intensi, dove il corpo e l’anima si incontrano in una danza perpetua.

C’è un rispetto quasi sacrale per la femminilità, un’adorazione che evita cliché e si nutre della fisicità e della differenza. Allo stesso tempo, Giostra ci regala uno sguardo lucido sulla realtà siciliana, tra la poesia del quotidiano e il peso di storie di mafia, politica, tradizione e rinascita, accennate con discrezione, come ombre che sfiorano appena il racconto senza mai sopraffarlo.

Ogni racconto è un piccolo quadro, un arazzo tessuto con emozioni, cultura e memoria, ma senza interpretazioni forzate. L’estetica domina, come se il piacere stesso di narrare fosse il vero protagonista. Tra scene teatrali, personaggi vividi e uno sguardo che sa cogliere l’essenza delle cose, questo libro è un’esperienza unica. Un invito a perdersi nella Sicilia più vera, quella che si lascia scoprire tra le pieghe della parola.

Un’opera che sfida il concetto stesso di libro, trasformandosi in un’esperienza più che una semplice lettura. Ogni pagina è un frammento di vita che pulsa e respira, come se il lettore, più che leggere, camminasse a piedi nudi su mosaici di emozioni e storie.

È un libro che non si sfoglia, si attraversa. Come scriveva Sciascia: “La Sicilia è tutta una dimensione fantastica. Come si fa a viverci senza immaginazione?”

E qui, la vita siciliana non è solo raccontata, ma vissuta, in tutta la sua unicità e meravigliosa stranezza.

Alla lettura sui social, su Facebook in particolare, dopo averla letta online, Andrea Giostra ha risposto così:

WOW… caspita che belle parole, Stefania Lo Piparo … le sto leggendo solo adesso!!

Te ne sono grato e ne sono onorato!! Grazie Grazie Grazie ❤… non posso che dire questo, un triplice grazie, carico di lusinga ed emozione sincera!

E sono, altresì, sicuro che le tue parole scateneranno una inevitabile curiosità di condividere con te la lettura di questi squarci di vita quotidiana di Sicilia e di siciliani veri e autentici, nei quali ogni lettore che le ha lette ha dovuto riconoscersi e riconoscere donne e uomini di questa nostra terra unica e irredimibile di passione e sentimenti.

Grazie ancora…

La replica sui social di Stefania Lo Piparo:

Sono lieta che le mie parole abbiano trovato un riflesso nel tuo animo, così come il tuo libro ha trovato spazio nel mio. Ogni pagina mi ha trascinata in un viaggio vivido, un itinerario in cui, senza accorgermene, ti ho seguito passo dopo passo, quasi spiandoti mentre attraversavi i tuoi luoghi: Montelepre, Palermo, e i paesaggi che si aprono tra loro come sipari di un teatro infinito.

La tua scrittura è così tangibile che mi sono ritrovata immersa in quella campagna, tra rondini, merli e falchetti, e poi di colpo catapultata nell’asfalto rovente della città, davanti a quella scena impertinente che hai saputo ritrarre con disarmante autenticità.

Cosa potrei aggiungere? Sono io a dover ringraziare te per avermi concesso di respirare l’aria di Palermo, quella che sa di salsedine e di storie, di passione e di vita vissuta.

Le tue Novelle sono come minuscole sculture, cesellate con la cura di un maestro miniaturista, e dentro ognuna di esse hai racchiuso frammenti pulsanti della nostra Sicilia, della nostra Palermo, della tua Montelepre.

Ho voluto condividere il tuo lavoro con chi mi segue sui social, perché credo fermamente che chiunque si avventurerà tra le tue pagine non potrà che restarne rapito.

Grazie a te per avermi regalato questo viaggio!

Stefania Lo Piparo

(scrittrice)

