Quell’inferno chiamato “GAZA”

Riflessioni dell’avv. Aurora d’Errico

Da pochi giorni si sono riaperte le scuole, ma non per tutti, perché ci sono posti nel mondo in cui c’è ancora l’orrore della guerra a fare da padrona, come a Gaza, in cui non ci sono più scuole perché non ci sono più bambini.

Infatti, continuano i bombardamenti, senza tregua, sul martoriato territorio di Gaza da parte degli israeliani guidati dal loro premier Netanyahu. Oltre sessantamila palestinesi, tra cui più di diciottomila bambini, massacrati dall’inizio del conflitto nel 2023 fino ad oggi.

Qui non si tratta più di un conflitto bellico, tra l’impiego di armi di ogni tipo, soprattutto bombe, mancanza di viveri, di medicine e acqua, ma di un vero e proprio “genocidio” commesso alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti i Capi di Stato del mondo che assistono inerti alla totale distruzione di un intero popolo.

In questi giorni, indipendentemente dallo schieramento politico o del proprio credo religioso, a cui ciascun individuo è libero di appartenere, continuo inorridita a leggere di persone che sorridono e sono addirittura favorevoli a questo massacro di esseri umani, anzi per meglio dire di “genocidio” come è stato definito, giustamente, dalla Commissione d’inchiesta dell’ONU, in quanto sarebbero stati compiuti alcuni atti, previsti dalla Convenzione sul genocidio del 1948, con la conseguente responsabilità del governo israeliano.

Per questo motivo, già alcuni Stati, come il Sudafrica, si sono attivati nel portare questo grave atto criminoso davanti alla Corte internazionale di Giustizia, al fine di imporre sanzioni economiche e restrizioni di ogni tipo nei confronti di Israele.

All’uopo, mi preme ricordare come anche nel nostro Paese esista una legge, del 9 ottobre 1967, n. 962, che riguarda la “Prevenzione e repressione del delitto di genocidio”(G.U. 30 ottobre 1967, n. 272), che recita al primo articolo: “Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni ecc….”.

Addirittura, è previsto anche l’ergastolo, e sono perseguibili non solo coloro che uccidono e compiono atti diretti a distruggere un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso, ma anche chi collabora, istiga o cospira alla loro distruzione. E in Italia chi commette genocidio può essere processato anche se straniero e per avvenimenti realizzati all’estero. Lo stesso accade nei confronti di coloro che forniscono armi, assistenza logistica o finanziaria a chi compie genocidio.

E mi chiedo, dinanzi a tutto ciò a cui stiamo assistendo, come può un popolo, come quello ebraico, che ha subito una delle più grandi atrocità dell’umanità con quell’esaltato di Adolf Hitler, macchiarsi le mani dello stesso sangue che è stato versato dai suoi fratelli negli sterminati lager nazisti? Come è possibile tutto ciò? Siamo davvero arrivati al punto del non ritorno?

A non voler più comprendere che, indipendentemente dalle cause che hanno dato origine a questo conflitto, la violenza, la crudeltà, il cinismo, la diffusione di morte e ogni tipo di atrocità commesse nei confronti di un altro individuo, solo per il fatto di esistere come essere umano, non fanno altro che renderci più simili a “bestie” assetate di sangue? E per cosa poi?

Per degli “Affari immobiliari che si potranno fare con gli USA” “Una miniera d’oro” (come ha dichiarato il ministro israeliano Bezalel Smotrich alla conferenza immobiliare Urban Renewal Summit tenutasi a Telaviv), su cui speculare, appena Gaza sarà completamente rasa a suolo e i suoi abitanti completamente sterminati? È questo il vero motivo che ha giustificato il sacrificio di migliaia di persone massacrate davanti all’indifferenza dell’intera umanità?

E come farete ancora a guardare i vostri figli negli occhi, voi, “grandi uomini”, portatori di morte e distruzione, sapendo di aver contribuito, chi attivamente e chi passivamente, allo sterminio di un intero popolo dalla faccia della Terra?

Forse ancora non vi è chiaro il concetto che in tutte le guerre non ci saranno mai vittorie né vinti, perché ogni guerra è solo l’esaltazione della parte più folle di ogni essere umano che, ahimè, ha dimenticato la natura della sua vera umanità?

Aveva ragione Pasolini quando descriveva la guerra come un dialogo muto tra chi si rifiuta di ascoltare e come la violenza sia l’espressione di un’incapacità di comunicare e di risolvere i conflitti attraverso la ragione. Ed è proprio a questo che siamo arrivati: abbiamo perso il senno della ragione e saremo condannati alla totale estinzione, perché è ciò che meritiamo se non torneremo a ragionare, soprattutto con il cuore.

“Ci salverà il soldato che non la vorrà… Ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà…”.

(da “Girotondo” di Fabrizio De André).

Avv. Aurora d’Errico