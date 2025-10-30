Quarto potere (1941) di Orson Welles

Scritto, diretto, prodotto e interpretato da Orson Welles, fu il primo lungometraggio del regista, girato all’età di soli venticinque anni. Liberamente ispirato alla biografia del magnate dell’industria del legno e dell’editoria William Randolph Hearst, è considerato uno dei migliori film della storia del cinema.

Welles, servendosi di una sequenza di flashback (sei, compreso il cinegiornale), mostra i fotogrammi della vita del magnate, quasi fossero frammenti di un gigantesco mosaico. Allo spettatore è lasciato il compito di ricomporre, in tutta la sua complessità, la personalità del protagonista.

Si narra la vicenda di Charles Foster Kane (lo stesso Welles), magnate dell’editoria. Il film inizia proprio con un flashback. Kane muore pronunciando la parola “Rosebud”. Un giornalista si assume l’incarico di venire a capo del mistero parlando con le persone che furono più vicine al magnate. Comincia dal suo più grande amico, Leland (Cotten), che sostenne Kane fin dall’inizio, nel momento in cui il grand’uomo sembrava animato da irresistibile spinta di onestà, e fu da questi licenziato quando non si schierò dalla sua parte in una vicenda di scarsa importanza. Appaiono un assistente di Kane, che conosce alcuni fatti, la seconda moglie, una cantante con le virgolette, come venne definita per il suo poco talento. Kane tentò anche la via politica, ma venne fermato con un ricatto. Conobbe tutti i grandi uomini del suo tempo. Raccolse in un incredibile castello milioni di cimeli e di cianfrusaglie. Ed ecco la soluzione del mistero: “Rosebud” era…

Welles inizia la narrazione con la morte del vecchio protagonista nella sua sconfinata residenza, abbandonato da tutti. Segue l’anteprima di un documentario-notiziario (in lavorazione) dedicato alla vita del magnate, che però non soddisfa il direttore del giornale, che decide di arricchire il servizio prima di pubblicarlo, scavando nel passato di Kane, per raccogliere notizie più intime ed interessanti. Si assiste ad una sorta di giallo psicologico in crescendo, un rebus che prende corpo attraverso il geniale e innovativo uso di flashback, partendo proprio dall’ultima parola pronunciata da Kane prima di morire. L’egoismo e l’incapacità di amare costituiscono le principali caratteristiche di Kane, che riesce sempre ad ottenere tutto nella vita, ed a qualsiasi prezzo, solo per un forsennato egocentrismo. Nel suo vorace cammino di insuperabile uomo d’affari i successi si alternano a clamorosi fallimenti e, nonostante l’enorme ricchezza accumulata, Kane non riesce a placare il suo desiderio di primeggiare su tutti, calpestando i veri affetti.

Per capire ed apprezzare un film come Quarto potere bisogna anche collocarlo nel periodo storico in cui è stato realizzato. Citizen Kane segna il punto di rottura con il cinema classico, dominante nell’America degli anni ’30. Welles e Mankiewicz scrivono una sceneggiatura estremamente complessa, con più punti di lettura, e Welles, con la sua regia altrettanto macchinosa, la inscena in maniera magistrale. Con Quarto potere rivoluziona le pratiche del cosiddetto “cinema delle origini”, rifondando le tecniche della ripresa cinematografica. Rielaborando meccanica, ottica e illuminotecnica ricostruisce, e migliora, lo stile di maestri del primo cinema, come David Wark Griffith (regista nel 1915 de La nascita di una nazione), dai quali trae ispirazione e suggerimenti.

Welles fonde in modo magistrale elementi del teatro e del cinema, ricostruendo il punto di vista dello spettatore con inquadrature innovative. Nessuno aveva mai osato tanto fino a quel momento. In particolare è evidente l’uso espressionistico di luci e ombre. Ma l’aspetto più innovativo del film è costituito dall’uso, per la prima volta consapevole e sistematico, della profondità di campo e del piano sequenza. La prima è una tecnica che permette a tutto ciò che appare nell’inquadratura, sia in primo piano che sullo sfondo, di essere costantemente a fuoco. Questa tecnica, che compare anche nei film dei fratelli Lumière, era stata bandita da Hollywood perché distraeva lo spettatore con dettagli insignificanti e infrangeva la regola della gerarchia tra primo piano e sfondo.

Contro le regole del cinema classico, in particolare quella della leggibilità immediata, era anche l’uso di lenti e obiettivi che vennero usate nel film per distorcere le immagini, ottenendo effetti espressivi e simbolici. Inoltre abbiamo la mancanza di un tempo lineare, la struttura temporale è composta da continui salti in avanti e salti indietro, addirittura con la ripetizione di alcuni episodi. Grande anticipazione del cinema moderno si trova nell’uso della cinepresa: essa non è uno strumento per mostrare il punto di vista dei personaggi, ma si muove invece indipendente sul set. È lo sguardo del regista. Non è un caso quindi nemmeno che sia la cinepresa, e solo lei, a sciogliere il mistero di “Rosebud”.

Il taglio netto con la trasparenza del cinema classico, sia dal punto di vista registico che soggettuale, è evidente e in un certo senso traumatico. Non più tutto a disposizione dello sguardo dello spettatore, il cinema inizia a richiedere la partecipazione attiva dello stesso, obbligandolo a scelte visuali e prese di posizione. È il trionfo del cinema per il cinema, dove niente è reale e naturale, dove le luci arrivano da fonti impossibili (celebre la sequenza delle ballerine alla festa, che vengono illuminate dal pavimento).

Welles, che aveva già impressionato gli americani coi suoi geniali interventi radiofonici (famoso quello dell’invasione della terra da parte dei marziani, tanto realistico da sconvolgere il paese), li stupì con un film che rappresentava l’esatto opposto del sogno americano, raccontando la vicenda di un eroe che finisce male. Inoltre introdusse per primo nel cinema la pratica freudiana, alla quale avrebbe presto attinto un grande maestro come Hitchcock, ispirandosi alla vera storia dell’editore William Randolph Hearst, che ne boicottò la visione fin dalla sua uscita nelle sale, riuscendo a limitarne la circolazione e impedendo che venisse recensito o anche solo menzionato da tutti i giornali e le radio di sua proprietà.

Il film ottenne numerose nomination, ma il premio Oscar solo per la migliore sceneggiatura originale. La vita di Kane ricordava onestamente, in molti punti, troppi, quella di Hearst. Pietra miliare della storia del cinema, spartiacque imperdibile per qualsiasi appassionato della Settima Arte!

Stefania Lo Piparo