Quando l’amore diventa trappola. Femminicidio e Narcisismo Patologico: a Partinico un confronto necessario

A volte la violenza non urla. Si insinua lentamente, prende la forma dell’amore, del controllo camuffato da premura, della gelosia scambiata per attenzione. È da qui che nasce il convegno “Quando l’amore diventa trappola. Femminicidio e narcisismo patologico”, in programma lunedì 11 maggio 2026, dalle 10.00 alle 12.00, a Partinico presso la Reale Cantina Borbonica.

Un appuntamento che non è soltanto un evento culturale, ma un atto di coscienza collettiva, promosso con il coinvolgimento di diverse associazioni e realtà del territorio, unite dall’urgenza di parlare apertamente di violenza di genere, di prevenirla e di riconoscerne i segnali prima che sia troppo tardi.

Il convegno affronta uno dei nodi più complessi e dolorosi della cronaca contemporanea: il legame tra narcisismo patologico e femminicidio, tra relazioni tossiche e dinamiche di potere che possono condurre a esiti irreversibili. Non numeri freddi, ma storie che spesso iniziano in silenzio e finiscono tragicamente sotto gli occhi di tutti.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Partinico Pietro Rao, del Vicesindaco Dorotea Speciale e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Nicola DeGaetano, il dibattito entrerà nel vivo con il contributo di esperti che offriranno una lettura profonda e accessibile del fenomeno.

Interverranno:

– Andrea Giostra, psicologo clinico e criminologo,

– Rosa Maria Sciortino, avvocato del Foro di Termini Imerese,

– Mariangela Sciandra, professore associato di Statistica presso l’Università di Palermo,

– Loredana Berritta, delegata regionale Zero Molestie SINALP.

Quattro voci, quattro prospettive diverse, unite da un obiettivo comune: dare strumenti per capire, per riconoscere le dinamiche manipolative, per sapere che chiedere aiuto è possibile e necessario.

A moderare l’incontro sarà la prof.ssa Fausta Santagati, docente di Lettere presso l’Istituto Tecnico “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico, che accompagnerà il pubblico in un percorso di ascolto e riflessione.

L’iniziativa vuole parlare a tutti: studenti, famiglie, professionisti, operatori sociali, cittadini, perché la violenza di genere non è un problema privato, ma una ferita che riguarda l’intera comunità. Informare, educare e sensibilizzare restano le armi più forti per spezzare il ciclo della violenza.

Un incontro per capire che l’amore non deve mai fare paura.

Un’occasione per trasformare la consapevolezza in responsabilità.

Sede dell’evento:

Reale Cantina Borbonica – Museo delle Tradizioni Storiche, Culturali ed Agricole

Via Principe Umberto, 312 – Partinico (PA).