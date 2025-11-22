Pubblici ringraziamenti al comune di Tresignana, all’Assessore Rita Canella e al Sindaco Mirko Perelli | di Andrea Giostra

Ieri pomeriggio – venerdì 21 novembre 2025 – ho partecipato a una interessante e proficua chiacchierata con una platea attenta, partecipe e interessata, che ha posto tante domande che hanno generato un dibattito e a un confronto, dal mio punto di vista, molto produttivo e utile.

Una platea composta da cittadini del Comune di Tresignana (Ferrara) per un pubblico dibattito organizzato dall’Assessore alle Pari Opportunità Dott.ssa Rita Canella, che ha visto la partecipazione attiva del Sindaco di Tresignana Dott. Mirko Perelli, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, delle autorità militari del Comune, e di professionisti e scrittori quali la Dott.ssa Emanuela Marra che ha fatto da ponte tra me e l’Assessore Canella affinché si organizzasse questo incontro.

Ringrazio pubblicamente l’Assessore Canella e il Sindaco Perelli per avermi invitato e per l’opportunità che mi hanno dato di parlare ai cittadini di Tresignana di questo grave fenomeno e problema sociale italiano, con un approccio clinico, culturale, educativo e di conoscenza frutto della mia esperienza sul campo, che spero possa essere stato di reale e concreto aiuto alle persone che vogliono conoscere come affrontare questo problema e come aiutare fattivamente donne che vivono in queste gravi situazioni relazionali.

Nell’esprimere il mio pubblico ringraziamento, invio un caro saluto a tutti e spero che ci possano essere altre occasioni per confronti e dibattiti altrettanto interessanti e realmente utili.

Andrea Giostra

