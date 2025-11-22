Pubblici ringraziamenti al comune di Tresignana, all’Assessore Rita Canella e al Sindaco Mirko Perelli | di Andrea Giostra

Ieri pomeriggio – venerdì 21 novembre 2025 – ho partecipato a una interessante e proficua chiacchierata con una platea attenta, partecipe e interessata, che ha posto tante domande che hanno generato un dibattito e a un confronto, dal mio punto di vista, molto produttivo e utile.

Una platea composta da cittadini del Comune di Tresignana (Ferrara) per un pubblico dibattito organizzato dall’Assessore alle Pari Opportunità Dott.ssa Rita Canella, che ha visto la partecipazione attiva del Sindaco di Tresignana Dott. Mirko Perelli, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, delle autorità militari del Comune, e di professionisti e scrittori quali la Dott.ssa Emanuela Marra che ha fatto da ponte tra me e l’Assessore Canella affinché si organizzasse questo incontro.

Ringrazio pubblicamente l’Assessore Canella e il Sindaco Perelli per avermi invitato e per l’opportunità che mi hanno dato di parlare ai cittadini di Tresignana di questo grave fenomeno e problema sociale italiano, con un approccio clinico, culturale, educativo e di conoscenza frutto della mia esperienza sul campo, che spero possa essere stato di reale e concreto aiuto alle persone che vogliono conoscere come affrontare questo problema e come aiutare fattivamente donne che vivono in queste gravi situazioni relazionali.

Nell’esprimere il mio pubblico ringraziamento, invio un caro saluto a tutti e spero che ci possano essere altre occasioni per confronti e dibattiti altrettanto interessanti e realmente utili.

Andrea Giostra

Comune di Tresignana:

https://www.comune.tresignana.fe.it

Articolo sulla Conferenza del 21-11-2025 a Tresignana:

Femminicidio e Narcisismo patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose
DOVE SCARICARE E/O LEGGERE GRATUITAMENTE IL SAGGIO “FEMMINICIDIO E NARCISISMO PATOLOGICO: QUALE CORRELAZIONE E COME PREVENIRE RELAZIONI PERICOLOSE”:

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO:

https://drive.google.com/file/d/1jUETHGwqwYVuEBhlNUCprfYU1YU7u4_0/view?usp=drive_link

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

IL SAGGIO SU AMAZON:

Andrea Giostra e AA. VV., “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, Independently published, V edizione, novembre 2024

Formato cartaceo (copertina rigida):

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato cartaceo (copertina flessibile):

https://amzn.eu/d/2O9pGD4

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr

QUESTA LA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL SAGGIO:

https://www.facebook.com/FemminicidioENarcisismoPatologico

ALCUNE DELLE ORGANIZZAZIONI CHE HANNO ADOTTATO IL LIBRO:

“SIM CARABINIERI”:

https://simcarabinieri.com/news-dettaglio.php?id=560

“Femminicidio e Narcisismo Patologico”, un saggio di Andrea Giostra

“La Repubblica”:

https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2024/03/08/news/molestie_ecco_come_riconoscere_il_narcisista_patologico_prima_che_sia_troppo_tardi_un_libro_ne_traccia_lidentikit-422278765

“4 Woman Health”:

Narcisismo patologico: cos’è e come imparare a riconoscerlo

“Cattedra delle Donne”, organizzazione affiliata all’ONU e alla Pontificia Accademia Tiberina:

Libri patrocinati dalla Cattedra delle Donne

“Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia”:

Seminario: Violenza di Genere: definizione, incidenza del fenomeno, norme e strumenti di prevenzione e a tutela delle vittime

“Comune di Cefalù”

https://www.comune.cefalu.pa.it/femminicidio-e-narcisismo-patologico-un-volume-gratuito-per-prevenire-relazioni-pericolose

“Liceo Classico Statale Giuseppe Garibaldi” di Palermo:

https://www.liceogaribaldi.edu.it/femminicidio-e-narcisismo-patologico-quale-correlazione-e-come-prevenire-relazioni-pericolose

Il Comune di Bagheria adotta il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” che si può scaricare gratuitamente dal qui:

https://www.comune.bagheria.pa.it/it/news/bagheria-il-percorso-delle-scarpe-rosse-convegno-contro-la-violenza-sulle-donne-al-teatro-di-villa-butera-mercoledi-20-novembre-ore-15-00

Radio Una Voce Vicina in Blu adotta il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” che si può scaricare gratuitamente da questo articolo (vedi piè di pagina dell’articolo):

All’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Lercara Friddi” 250 studenti hanno parlato di Violenza di Genere, Femminicidio e di come Prevenire il fenomeno

Pagine social ufficiali di Andrea Giostra

https://www.facebook.com/AndreaGiostraPsicologoECriminologo

https://www.youtube.com/@AndreaGiostraFILMChannel

Le prime 100 interviste (… e oltre) ad Andrea Giostra, psicologo, criminologo, scrittore ed editorialista culturale:

Le prime 100 interviste (e oltre…) ad Andrea Giostra, psicologo, criminologo, scrittore, saggista ed editorialista culturale

da Play List di YouTube:

da Play List di Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/2499554480294100

