Pubblicata l’attesa raccolta di racconti di Denise Catalano “Ci siamo letti prima di amarci e altri racconti di memoria, storia, vita”

Nella raffinata cornice dell’Hotel delle Palme, tra le luci morbide delle festività e accanto a un albero di Natale che sembra custodire silenzi e desideri, la pluripremiata scrittrice Denise Catalano ha presentato in anteprima il suo nuovo libro “Ci siamo letti prima di amarci e altri racconti di memoria, storia, vita”, pubblicato da Edizioni Ex Libris.

Lo scatto che accompagna questo momento diventa simbolo del cuore stesso dell’opera: un invito a sospendere il tempo e ad accogliere ciò che resta.

“Scrivo per dare forma a ciò che il tempo non cancella: i ricordi che tremano, i sentimenti che sussurrano, la bellezza fragile che ci attraversa. Ogni storia è un lume silenzioso, un gesto d’amore verso ciò che siamo e ciò che resterà” ha detto l’Autrice.

“Questo libro è il frutto del desiderio di fermare il tempo e ascoltare ciò che permane dopo ogni incontro, ogni attesa, ogni ricordo”, scrive l’autrice nell’introduzione del suo libro

Da questa prospettiva prende forma una raccolta capace di attraversare emozioni profonde e rivelare piccoli tesori celati nella vita quotidiana. In una cattedrale luminosa di luce e carta, tra borghi sospesi, strade che custodiscono segreti antichi e piazze illuminate dai primi raggi del sole, tra città pulsanti e la magia senza tempo della Terra di Sicilia — custode di culture, identità, tradizioni e saperi antichi che continuano a parlare attraverso gesti, profumi e parole — e la presenza intima della bambina che siamo state, ogni pagina si apre come un viaggio interiore. Un percorso in cui la fragilità si trasforma in forza, la memoria diventa guida e il vissuto prende forma di consapevolezza.

E così, pagina dopo pagina, il tempo si lascia attraversare: un invito a cogliere la luce nei dettagli più minuti e ascoltare le radici, l’amore e la resilienza che ci hanno scolpito.

Con questo libro, Denise Catalano offre un rifugio e una rivelazione: un invito a custodire ciò che ci unisce, ciò che ci accompagna e ciò che illumina il nostro percorso verso il futuro.

“Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso con me questa anteprima intima. Le storie, adesso, proseguiranno il loro viaggio e troveranno dimora negli sguardi di chi le incontrerà. Che possano parlare a ciascuno con la loro luce discreta, lasciando in dono ciò che rimane, ciò che consola, ciò che ci accompagna da sempre” ha dichiarato con emozione l’Autrice.

Denise Catalano è dottoressa con Laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni pubbliche complesse. È “Cavaliere di Giustizia 2019”, “Premio Gaia 2021” – Menzione speciale e “Cavaliere Benemerito della Cultura – Ruggero II di Sicilia 2024”. Nel 2025 ha ricevuto il Premio Internazionale “Mondello Aurea maris” e, con il racconto Ci siamo letti prima di amarci ha vinto il Primo Premio del Concorso letterario “L’Approdo narrativo”, in prima edizione. A seguire, a Montecitorio – Sala dei Gruppi Parlamentari, ha ricevuto il riconoscimento “Impegno Bellezza Luce” dal Parlamento della Legalità Internazionale e successivamente, alla Sala Rossa – Pio La Torre del Palazzo Reale di Palermo, sede dell’ARS – Assemblea Regionale Siciliana, una targa per l’ “Impegno professionale e il talento letterario”. È responsabile della segreteria amministrativa della Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli ETS; è stata intervistata da emittenti televisive e radiofoniche, citata in molti articoli giornalistici nazionali e americani fra cui nel giornale “L’ItaloAmericano” fondato nel 1908 con sede a Pasadena. Per Edizioni Ex Libris nel 2025, ha pubblicato, come coautrice il volume antologico L’approdo narrativo 2025 ed è autrice della prefazione di Pagine di Sicilia. Miti e novelle.

Il volume ha la pregevole prefazione scritta dalla scrittrice Maria Sapienza, autrice di numerosi e premiati romanzi di successo, e la postfazione firmata da me, Carlo Guidotti, editore e giornalista; ogni narrazione è accompagnata da illustrazioni che restituiscono un’aura sognante e poetica, che rende il viaggio narrativo indimenticabile.

I dettagli del libro sono consultabili su https://www.edizioniexlibris.com/2025/10/31/ci-siamo-letti/.

Una selezione dei recenti contributi editoriali e letterari di Denise Catalano sono visionabili su https://www.edizioniexlibris.com/tag/denise-catalano/ e su https://www.referencepost.it/tag/denise-catalano/

Finalmente vede la luce quindi questo attesissimo libro di Denise Catalano che, inserito nella collana “La biblioteca ideale” si offre al lettore come un prezioso dono per l’anima e una calda carezza al cuore perché ci rassicura e ci ricorda con delicatezza che “La vita è un mosaico di luce e ombra. Tutto ciò che abbiamo amato e custodito resta eterno”. Grazie Denise Catalano per le emozioni… ad maiora!

Carlo Guidotti

Iscr. Odg: 161796

Cell.: 3286783107