Prosegue la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana con un Divo come violinista: Stefan Milenkovicj

A Palermo e a Bolognetta musiche di Pablo de Sarasate, Massenet e Márquez dirette da Maurizio Colasanti

Palermo – piazza Ruggiero Settimo

venerdì 4 luglio, ore 21

Bolognetta – piazza dei Caduti in Guerra

sabato 5 luglio, ore 21

La stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana torna per una tappa all’aperto a Palermo, in piazza Ruggiero Settimo, venerdì 4 luglio alle ore 21 (biglietti euro 5 ed euro 10) e poi continua il suo viaggio attraverso alcune località dell’Isola sabato 5 luglio a Bolognetta, in piazza Caduti in guerra, sempre alle ore 21 (ingresso gratuito).

Sul podio ritorna Maurizio Colasanti con un programma assai variegato che si apre con una serie di brani di vertiginoso virtuosismo violinistico scritti da Pablo de Sarasate (Introduction et Tarantelle per violino e orchestra op. 43, Zigeunerweisen per violino e orchestra op. 20, Fantasia da concerto sulla “Carmen” per violino e orchestra op. 25) e affidati a un divo dei nostri giorni come Stefan Milenkovich. Quindi le danze dall’opera Le Cid di Jules Massenet e Danzón n. 2 di Arturo Márquez.

Si comincia quindi con tre travolgenti pagine di Pablo de Sarasate, violinista e compositore spagnolo la cui fama, già a fine Ottocento, era legata a un virtuosismo spettacolare e brillante. Dall’Introduction et Tarantelle op. 43, con i suoi contrasti tra lirismo iniziale e vivacità della danza finale, alla celeberrima Zigeunerweisen op. 20, ispirata alla musica gitana ascoltata a Budapest, ogni battuta mette alla prova la tecnica e la fantasia dell’interprete. La stessa estroversa teatralità anima la Fantasia da concerto sulla Carmen op. 25, dove i temi di Bizet vengono trasformati in un viaggio virtuosistico attraverso l’Habanera, la seguidilla e la Chanson bohème, rielaborate in modo spettacolare. Segue un omaggio alla Spagna filtrata dallo sguardo francese di Jules Massenet: la suite di danze tratte dall’opera Le Cid è un caleidoscopio orchestrale in sette movimenti, dal lirismo dell’Andalouse alla brillantezza della Navarraise, passando per raffinati giochi timbrici come quelli della Madrilène. Scritta per il secondo atto dell’opera andata in scena nel 1885 all’Opéra di Parigi, la suite è oggi eseguita anche come pagina sinfonica autonoma. Chiude il concerto uno dei brani più popolari del repertorio sinfonico contemporaneo latinoamericano: il Danzón n. 2 del messicano Arturo Márquez, reso celebre nel mondo dalla Orquesta Simón Bolívar diretta da Gustavo Dudamel. Scritto nel 1994, ispirato alla danza tradizionale di Veracruz, questo brano mescola lirismo, sensualità e ritmo, in un crescendo che coinvolge l’intera orchestra e invita al movimento. Numerosi gli interventi solistici – tra cui quelli di clarinetto, oboe, flauto e pianoforte – che danno voce alle diverse sfumature di una musica travolgente, sospesa tra tradizione popolare e sofisticata scrittura orchestrale.

La programmazione estiva della FOSS prosegue l’11 luglio in piazza Ruggiero Settimo a Palermo e il 12 luglio a Villa Piccolo (Capo d’Orlando) con il sassofonista e direttore Federico Mondelci e pagine di Bernstein e Aznavour.

Programma dettagliato 4 e 5 luglio 2025

Pablo de Sarasate

(Pamplona, 1844 – Biarritz, 1908)

Introduction et Tarantelle per violino e orchestra op. 43

Moderato. Allegro vivace

Durata: 5’

Zigeunerweisen per violino e orchestra op. 20

Moderato. Lento. Un poco più lento. Allegro molto vivace

Durata: 9’

Fantasia da concerto sulla “Carmen” per violino e orchestra op. 25

Allegro Moderato, Moderato, Lento assai, Allegro Moderato, Moderato

Durata: 12′

°°°

Jules Massenet

(Saint-Étienne, 12 maggio 1842 – Parigi, 13 agosto 1912)

Suite dalle danze dell’opera Le Cid

Castillane

Andalouse

Aragonaise

Aubade

Catalane

Madrilène

Navarraise

Durata: 20’

Arturo Márquez

(Álamos, 1950)

Danzón n. 2

Durata: 10’

Maurizio Colasanti direttore

Formatosi al Conservatorio di Musica di Pescara e all’Università “G.D’Annunzio”, ha diretto in Italia e all’estero presso prestigiose istituzioni come: Opera House Seoul, Carnegie Hall di New York, Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro dell’Opera di Roma, Royal Accademy of Music di Londra, Teatro Lirico di Cagliari, Sibelius Accademy Helsinky, e diretto orchestre come i Solisti del Teatro alla Scala, la Deutsches Kammer Orchester, la Camerata Istropolitana, la New England Symphony Orchestra, la Lithuanian Chamber Orchestra. Fra i titoli operistici del suo repertorio figurano la Salome di Strauss, Le Rossignol di Stravinskij, La bohème, La rondine e Gianni Schicchi di Puccini, Il signor Bruschino, La scala di seta, La cambiale di matrimonio e Il viaggio a Reims di Rossini, La traviata, Rigoletto, Il trovatore, Aida e Alzira di Verdi, il trittico Mozart-da Ponte, L’elisir d’amore di Donizetti, Cavalleria rusticana di Mascagni, Die tote Stadt di Korngold, Il telefono di Menotti, Hercules di Händel interpretate in diversi paesi. Visiting Professor presso la Illinois University, ha tenuto masterclass sia in Italia sia in Cile Finlandia, Argentina, Stati Uniti, Australia, Cina. Fra gli artisti con cui ha collaborato figurano musicisti di portata storica come Gunther Schuller, Paul Badura Skoda, Felix Ayo e molti altri. Attivo anche come compositore eseguito in italia e all’estero, è del 2023 il brano R-Inside su commissione dell’Orchestra Sinfonica che lo ha eseguito in prima assoluta.

Stefan Milenkovich violino

Violinista serbo, ha iniziato lo studio del violino a tre anni con il padre che è rimasto suo insegnante fino ai diciassette. Si è esibito a dieci anni per il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan in un concerto di Natale a Washington, DC. e l’anno seguente per Michail Gorbačëv a Belgrado. A quattordici anni ha suonato per Papa Giovanni Paolo II. Vanta collaborazioni con l’Orchestra Verdi di Milano, la Prague Symphony Orchestra, la Filarmonica di Zagabria, la Utah Symphony Orchestra, Oklahoma City Symphony Orchestra, oltre a regolari esibizioni alla Carnegie Hall di New York, al Kennedy Center di Washington, alla Suntori Hall di Tokyo e nei principali teatri italiani con direttori come Neville Marriner, Lorin Maazel, Vladimir Fedoseyev e orchestra come la Orpheus Chamber Orchestra e la Chicago Symphony. Ha vinto fra gli altri il Concorso Internazionale di violino di Indianapolis, il Concours Reine Elisabeth, il Concorso Joachim di Hannover, il Concorso Varga, il Premio Lipizer, il Premio Paganini, la Spohr International Competition e il Concorso Menuhin. Ha collaborato con Itzhak Perlman agli insegnamenti di violino della Juilliard School di New York e ha insegnato violino alla University of Illinois at Urbana-Champaign. Attualmente è direttore artistico dell’auditorium di Novi Sad, in Serbia, città dove insegna anche violino all’università. La sua discografia comprende le Sonate e Partite di Bach e l’opera solistica di Paganini (Dynamic). Suona un violino Guadagnini del 1783.

