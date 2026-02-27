Progetto Odisseo Comunità Educante: presentazione dell’evento conclusivo

da | 27 Febbraio 2026 | Attualità

Rotte Educative: il viaggio di Odisseo nella comunità. Educare insieme per far crescere la cittadinanza

Venerdì 27 febbraio 2026 – Ore 15.00
 Chiesa Vecchia – Corso dei Mille 1278, Palermo

Nell’ambito del Progetto Odisseo Comunità Educante viene presentato l’evento conclusivo venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 15.00, presso la Chiesa Vecchia di Corso dei Mille 1278 a Palermo, dal titolo “Rotte Educative. Il viaggio di Odisseo nella comunità – Educare insieme per far crescere la cittadinanza”.

Progetto Odisseo Comunità Educante nasce con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa minorile attraverso la costruzione e il rafforzamento di una Comunità Educante territoriale, capace di assumere una responsabilità condivisa nei percorsi di crescita, apprendimento e benessere di bambini, bambine e adolescenti.

Il contesto di riferimento è caratterizzato dalla presenza di minori in condizioni di vulnerabilità educativa e sociale, con limitato accesso a opportunità formative ed extrascolastiche, elevato rischio di dispersione scolastica e fragilità familiari che incidono sui percorsi di sviluppo.

In questo scenario, il progetto ha promosso un approccio sistemico e integrato, mettendo in rete scuola, terzo settore, servizi, enti locali e famiglie, con l’obiettivo di trasformare la comunità in uno spazio educativo diffuso.

Attraverso un avviso pubblico, numerose realtà associative e istituzionali hanno aderito al percorso di rafforzamento della Comunità Educante, tra cui la Parrocchia di Maria SS delle Grazie che ospita l’iniziativa e su cui si sono realizzati alcuni laboratori educativi.

Elemento qualificante del progetto è stata la creazione di tavoli di Comunità Educante, luoghi di confronto, coprogettazione e coordinamento tra i diversi attori coinvolti, finalizzati alla costruzione di una rete stabile e duratura e la realizzazione di laboratori diffusi di musicoterapia, arteterapia e teatrali

Rotte Educative. Il viaggio di Odisseo nella comunità – Educare insieme per far crescere la cittadinanzaoltre che presentare il percorso realizzato annuncerà il percorso che la Rete costruita vuole continuare a sostenere in quel territorio.

Alle 15.00 – Accoglienza e apertura del confronto. Condurrà Tiziana Martorana, giornalista RAI. Oltre i diversi partners promotori e non del progetto, hanno garantito la loro partecipazione l’assessora comunale alle politiche sociali Mimma Calabro’ e rappresentanti dell’Assessorato alla Scuola partner istituzionale di Odisseo Comunità Educante.

Il Progetto Odisseo Comunità Educante, finanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promuove la costruzione di una rete territoriale di sostegno e coesione, valorizzando l’ascolto dei minori e delle famiglie per offrire opportunità educative, culturali e sociali inclusive e sostenibili.

Articoli correlati

Seconda Edizione del Premio Stella di Palermo 2026, organizzato dal Pool Antiviolenza e per la Legalità e dall’Inner Wheel Club di Palermo Normanna

| | , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Sabato 7 marzo 2026, a Palermo presso Villa Igiea Rocco Forte Hotels, si svolgerà la Seconda Edizione del Premio Stella di Palermo 2026, organizzato dal Pool Antiviolenza e per la Legalità e dall’Inner Wheel Club di Palermo Normanna. Il riconoscimento è rivolto alle eccellenze che hanno…

Qual è il fine politico delle pene?

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Una crudeltà, consacrata dell’uso della maggior parte degli Stati, è la tortura del reo durante il processo, ma nessuno può chiamarsi “reo” prima della sentenza di condanna, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia stato deciso ch’egli abbia violato la legge.…

“Il Vangelo secondo Marco e le sue ricezioni sinottiche within Judaism”: XIV Convegno di Studi Biblici, 13 e 14 marzo 2026

| | , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Si conclude, con un importante convegno internazionale, il biennio di ricerca del Dipartimento di Studi biblici della Facoltà Teologica di Sicilia dedicato a L’ebreo Gesù, la sua memoria e la lettura dei vangeli sinottici “within Judaism”, nel quadro del più ampio progetto sui testi del Nuovo…

Pin It on Pinterest

Share This