Progetto Odisseo Comunità Educante: presentazione dell’evento conclusivo

“Rotte Educative: il viaggio di Odisseo nella comunità. Educare insieme per far crescere la cittadinanza”

Venerdì 27 febbraio 2026 – Ore 15.00

Chiesa Vecchia – Corso dei Mille 1278, Palermo

Nell’ambito del Progetto Odisseo Comunità Educante viene presentato l’evento conclusivo venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 15.00, presso la Chiesa Vecchia di Corso dei Mille 1278 a Palermo, dal titolo “Rotte Educative. Il viaggio di Odisseo nella comunità – Educare insieme per far crescere la cittadinanza”.

Progetto Odisseo Comunità Educante nasce con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa minorile attraverso la costruzione e il rafforzamento di una Comunità Educante territoriale, capace di assumere una responsabilità condivisa nei percorsi di crescita, apprendimento e benessere di bambini, bambine e adolescenti.

Il contesto di riferimento è caratterizzato dalla presenza di minori in condizioni di vulnerabilità educativa e sociale, con limitato accesso a opportunità formative ed extrascolastiche, elevato rischio di dispersione scolastica e fragilità familiari che incidono sui percorsi di sviluppo.

In questo scenario, il progetto ha promosso un approccio sistemico e integrato, mettendo in rete scuola, terzo settore, servizi, enti locali e famiglie, con l’obiettivo di trasformare la comunità in uno spazio educativo diffuso.

Attraverso un avviso pubblico, numerose realtà associative e istituzionali hanno aderito al percorso di rafforzamento della Comunità Educante, tra cui la Parrocchia di Maria SS delle Grazie che ospita l’iniziativa e su cui si sono realizzati alcuni laboratori educativi.

Elemento qualificante del progetto è stata la creazione di tavoli di Comunità Educante, luoghi di confronto, coprogettazione e coordinamento tra i diversi attori coinvolti, finalizzati alla costruzione di una rete stabile e duratura e la realizzazione di laboratori diffusi di musicoterapia, arteterapia e teatrali

“Rotte Educative. Il viaggio di Odisseo nella comunità – Educare insieme per far crescere la cittadinanza” oltre che presentare il percorso realizzato annuncerà il percorso che la Rete costruita vuole continuare a sostenere in quel territorio.

Alle 15.00 – Accoglienza e apertura del confronto. Condurrà Tiziana Martorana, giornalista RAI. Oltre i diversi partners promotori e non del progetto, hanno garantito la loro partecipazione l’assessora comunale alle politiche sociali Mimma Calabro’ e rappresentanti dell’Assessorato alla Scuola partner istituzionale di Odisseo Comunità Educante.

Il Progetto Odisseo Comunità Educante, finanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promuove la costruzione di una rete territoriale di sostegno e coesione, valorizzando l’ascolto dei minori e delle famiglie per offrire opportunità educative, culturali e sociali inclusive e sostenibili.