Progetto Casta Diva. Il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” presente al convegno “International Research in Music Therapy and the Female Figure in Italian Opera per il Progetto Casta Diva

Il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo presente al convegno “International Research in Music Therapy and the Female Figure in Italian Opera per il Progetto Casta Diva, che si è tenuto nei giorni scorsi, 13-14 febbraio 2026 presso l’Auditorium del Conservatorio Vivaldi. Tra i presenti per conto del Conservatorio di Palermo, oltre alla Prof.ssa Elide Scarlata, da remoto, il Direttore, M° Mauro Visconti.

Il convegno ha portato in evidenza il lavoro di squadra svolto dalla Prof Elide Scarlata per il Conservatorio Scarlatti insieme alla Prof. Mariagrazia Baroni e Prof. Marzia Zingarelli del Conservatorio Vivaldi al fine di realizzare un progetto pilota di ricerca in musicoterapia presso l’ Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo (le attività di Musicoterapia si svolgono con la collaborazione del Dairi – Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione) e ARNAS Ospedali Civico Di Cristina di Palermo.

Inoltre, il meeting ha visto la partecipazione di docenti e ricercatori di Musicoterapia di fama internazionale che hanno dato un grande contributo alla formazione degli studenti del Biennio di Teorie e tecniche in Musicoterapia e la partecipazione dei Dottorandi AFAM, tra i quali il Dottorando Luca Scavone e la Dottoranda Alessia Misiti che hanno condiviso lo stato dell’arte del proprio progetto di Dottorato presso il Conservatorio Scarlatti.

All’incontro, si è registrata la partecipazione di 10 tra gli studenti del Biennio di Musicoterapia del Conservatorio Scarlatti che hanno potuto condividere con tutti i partecipanti esperienze di formazione e crescita personale che costituiranno le basi fondamentali per la qualificazione professionale nel prossimo futuro.